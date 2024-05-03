Клумба по-королевски: садовник короля Чарльза III рассказал, какие цветы следует сажать для пышного сада

Хотите иметь по-настоящему королевскую клумбу? Тогда следует прислушаться к советам садовода короля Чарльза III. Ваш участок будет пышным и цветущим.

Королевская клумба британских монархов – это особое место, куда обращаются садоводы ландшафтные дизайнеры по наитию и советам от специалистов. Садовод короля Чарльза III, Джек Стоукс, поделился недавно с изданием The Sun секретами, которые веками хранятся за стенами Букингемского дворца.

В частности, он рассказал о тех растениях, которые украсят сад, и с легкостью приживутся практически при любых условиях. Какие растения королевский садовод рекомендует для пышного сада?

Гортензия Анабель

Именно этот сорт гортензии особенно привлекает пышными белыми бутонами, завоевывая сердца садоводов по всему миру. Она выглядит великолепно, а еще отличается высоким уровнем устойчивости к природным условиям. Она будет расти как на солнце, так и в полутени, а может с легкостью перенести периодические засухи без необходимости частого полива.

Гортензия Анабель / Фото: Pexels

Лаванда

Фиолетовые соцветия и невероятный аромат – важнейшие особенности этого растения. Стоукс подчеркивает, что она известна своей особой выносливостью. Лаванда может расти практически в любых условиях. Она отлично чувствует себя как при повышенной влажности, так и на каменистых почвах.

Клематис

Еще один цветок, который станет отличным дополнением любого сада. Она сделает участок особенно цветущим благодаря ярким цветам разного оттенка. Хотя это растение требует к себе немного больше внимания, чем две предыдущие, однако оно будет цвести при любых природных условиях.

Джек Стоукс уверен, что выбор растений для сада – важный процесс. Но не стоит стесняться экспериментировать, если вы хотите получить действительно потрясающий результат. Растения, предлагаемые королевским садоводом, могут стать лишь началом для создания своего собственного шедевра.

Читайте также: