Гороскоп на 2026 год для всех знаков зодиака / © Mixnews

2026 год обещает быть насыщенным изменениями во всех сферах жизни. Астрологи выделяют ключевые даты, особенно влияющие на финансы, карьеру и личные отношения. Планирование важных событий в эти периоды повышает шансы на успех и стабильность, а также помогает избежать ненужных ошибок.

Январь — финансы и новые возможности

В первый месяц года особенно благоприятными для финансов считаются 4 и 10 января. Солнце и Юпитер создают условия для заключения выгодных сделок, получения дохода и запуска новых проектов. 14-15 января — идеальное время для действий в отношениях и карьере, потому что энергия дня поддерживает изменения.

Февраль — романтика и интуиция

Особенно сильными днями для личной жизни считаются 17 и 18 февраля. В этот период можно развивать отношения и доверять своей интуиции, помогающей принимать важные решения по любви и финансам.

Март — ретроградный Меркурий

С 26 февраля по 20 марта Меркурий находится в ретроградной фазе, поэтому следует проверять документы, соглашения и финансовые планы. Это также период, когда следует уделить внимание общению в отношениях и избегать поспешных решений.

Апрель — новые возможности

С 26 апреля Уран в Близнецах открывает новые возможности в работе, финансах и творческих делах. Это удачное время для старта бизнеса, смены работы или внедрения нестандартных решений.

Май — стабильность и гармония

6, 13, 23 и 31 мая благоприятны для романтики, помолвки и укрепления отношений. Также это время для стабильных финансовых решений.

Июнь-июль — просмотр планов

Ретроградный Меркурий с 29 июня по 23 июля требует внимательности в финансах и работе. Возвращение к старым проектам может оказаться очень выгодным, если тщательно все проверить.

Август — затемнение и внутренние изменения

12 и 28 августа — дни солнечного и лунного затмения, которые могут влиять на эмоции, финансы и отношения. Важно планировать действия осторожно и прислушиваться к интуиции.

Октябрь-ноябрь — ретроградная Венера

С 3 октября по 13 ноября ретроградная Венера призывает пересмотреть финансовые решения и отношения. Это время анализа и коррекции старых договоренностей, а не новых начинаний.

Декабрь — завершение года и подведение итогов

5 и 21 декабря считаются ключевыми днями для завершения дел, заключения соглашений и анализа в прошлом году. Это благоприятный период для финансового планирования на следующий год и подведение итогов в отношениях. Важно завершать старые проекты и избегать рисковых решений, потому что энергия этих дней способствует стабильности и гармонии.