Ключевые годы жизни для каждого знака зодиака, когда происходят важнейшие события и изменения

Астрология дает нам возможность заглянуть в будущее, чтобы увидеть, что будет дальше в нашей жизни.

Нумерологи и астрологи отмечают важные моменты, которые определяют наш дальнейший жизненный путь и кардинально меняют судьбу. Такие преобразования происходят в определенные периоды жизни каждого из нас и считаются ключевыми. Рассказываем, какие годы жизни являются ключевыми, поэтому на них следует обращать особое внимание каждому знаку зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Ключевые годы: 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60 и 66.

Жизнь Овнов в эти годы претерпевает кардинальные изменения. Ведь их правящая планета Марс в это время раскрывает свою силу по полной, давая своему подопечному кучу возможностей и невероятное воодушевление, чтобы с легкостью преодолевать все препятствия на своем пути.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Ключевые годы: 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 и 64.

В это время покровительница Тельцов Венера очень благосклонна к своим подопечным, поэтому открывает возможности для обогащения и встречи с любимым человеком. Тельцы в эти годы могут с легкостью добиться небывалого успеха, а также создать счастливую и крепкую семью.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Ключевые годы: 20, 36, 40, 52, 64, 70, 80.

Меркурий, управляющий Близнецами, усиливает свое влияние на подопечных, раскрывая их таланты. Близнецы в эти периоды жизни могут подняться по карьерной лестнице, изменить страну проживания, заняться самосовершенствованием.

Рак (22 июня – 22 июля)

Ключевые годы: 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75.

В эти периоды Раки переживают трансформацию под влиянием Луны. Если преобразование пройдет успешно, для знака зодиака открываются новые возможности в финансовой сфере и взаимоотношениях. Если Рак не усвоит уроки судьбы в этот период, то и дальше будет проходить их, пока не произойдет духовный рост.

Лев (23 июля – 22 августа)

Ключевые годы: 36, 43, 57, 60 и 79.

Львам в эти годы помогает Солнце, открывая им все пути и возможности. В этот период знак зодиака может значительно обогатиться, получить признание и славу, встретить свою настоящую любовь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ключевые годы: 21, 27, 31, 43 и 50.

Меркурий в эти годы дарит своим подопечным кучу возможностей для финансового и личностного роста. Главное для Дев – использовать такую возможность, чтобы улучшить свою жизнь и достичь намеченных целей.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Ключевые годы: 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72.

Весы в эти периоды жизни получают подарки от покровительницы Венеры, главное – правильно ими распорядиться. Весам открываются возможности для свершений и вдохновения, также есть возможность в это время встретить любовь всей жизни.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Ключевые годы: 24, 32, 49, 50, 64 и 74.

Покровитель Скорпионов Плутон заставляет своих подопечных пройти глубокие трансформации. Лишь после духовного роста планета дает Скорпионам большие возможности, чтобы обогатиться и стать по-настоящему счастливыми.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Ключевые годы: 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68 и 75.

В этот период Стрельцы расширяют границы своего познания и возможностей. Их покровитель Юпитер вместе с планетой Нептун дают возможности для путешествий, духовного и финансового роста, побуждают постоянно учиться чему-то новому.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Ключевые годы: 21, 33, 36, 41, 53 и 57.

Сатурн дает своим подопечным в эти годы новые возможности для роста и признания их труда. Но при условии, что Козероги уверенно будут идти к своим целям, не отвлекаясь на мелочи. Тогда планета-покровитель подарит им финансовую устойчивость и счастье во всех сферах жизни.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Ключевые годы: 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64 и 72.

Водолеям их покровитель Уран дает толчок, вдохновение и новые возможности в эти периоды жизни. Водолеи способны на гениальные открытия, карьерные прорывы и полное творческое самовыражение в это время.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Ключевые годы: 24, 30, 33, 45, 47, 55 и 60.

Нептун дает Рыбам вдохновение и толчок к творчеству. В эти годы важно найти свое призвание и максимально реализовать его. Тогда Рыб ждет настоящий успех во всех областях жизни.

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