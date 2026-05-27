Капуста может быстро расти, но при создании для нее надлежащих условий — как на этапе посадки на участке, так и в период роста. В противном случае образует рыхлые, мелкие и неплотные головки. Причина обычно кроется не в сорте, а в ошибках при уходе.

Что делать, чтобы капуста формировала большие, жесткие кочаны, сообщает ресурс Deccoria.

Капуста имеет высокие потребности в питательных веществах и плохо реагирует на неплодородную почву. Именно поэтому перед посадкой следует обогатить грядку хорошо перепревшим компостом или навозом.

Кроме того, этой культуре в первую очередь требуется азот, отвечающий за наращивание зеленой массы и быстрый рост листьев. Растение также плохо реагирует на дефицит бора, кальция, марганца, меди и молибдена. Дефицит любого из этих питательных веществ может замедлить рост или препятствовать формированию головок.

На практике это означает: капуста лучше всего растет в живой почве, богатой органическими веществами, и постоянно слегка влажной. В бедной почве даже частое удобрение не всегда поможет.

Домашние удобрения

Натуральные удобрения будут поддерживать равномерный рост капусты без риска переудобрения. Они лучше работают при регулярном внесении и в хорошо подготовленную почву.

Чаще рекомендуются:

компост — улучшает структуру субстрата, повышает способность удерживать влагу и постепенно высвобождает питательные вещества;

биогумус — бережно питает растения и поддерживает развитие почвенных микроорганизмов;

компостированный навоз — обеспечивает много питательных веществ, но должен хорошо разлагаться;

крапивный навоз — богат преимущественно азотом, что способствует быстрому росту листьев;

органическая мульча из травы или соломы — которая не только защищает почву от пересыхания, но и со временем удобряет ее.

Следует помнить, что даже лучшее удобрение не поможет, если капуста растет в сухой почве или посажена слишком плотно. Именно сочетание плодородной земли, регулярного полива и достаточного пространства определяет, разовьют ли растения большие, компактные и тяжелые початки.

