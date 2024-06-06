Кофе фраппе в домашних условиях – готовим рецепт спасения от жары

Фраппе в переводе с французского означает охлажденный. Итак, кофе фраппе – это охлажденный кофейный напиток, часто покрытый густой молочной пенкой.

Чем фраппе отличается от холодного кофе или холодного капучино.

Напитки эти действительно схожи. Основное отличие в том, что фраппе сбивают в блендере долго, пока не образуется пенная масса и не растворятся кубики льда.

Холодный кофе – это когда в кофе добавляют кубики льда, как у виски.

Для холодного капучино важно смолоть лед, а добиваться пенки не обязательно.

Фраппе — это кофейный напиток, состоящий из заваренного кофе, льда, молока и иногда сахара, который сбивается до однородной консистенции и пены.

Рассказываем рецепт кофе фраппе от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты для кофе-фраппе

Молоко – 200 сл.

Эспрессо – 40 мл.

Сахар – 2 ч.л.

Лед – две трети стакана.

Приготовление кофе фраппе

Эспрессо можно приготовить в гейзерной кофеварке (крепости), аэропрессе или заварив кофе в джезве. Если в джезве, то кофе нужно процедить от гущи. По словам Клопотенко, традиционно для фрапе использовали растворимый кофе.

В чашу блендера добавьте 40 мл сварного эспрессо, 2 ч. л. сахара, 200 мл молока, 2/3 стакана льда и перебейте до однородности ингредиенты.

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