Кофе "мертвый глаз": опасный ли напиток с ударной дозой кофеина

Кофе. / © unsplash.com

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Кофе dead eye – "мертвый глаз" – чашка фильтр-кофе с тремя порциями эспрессо – 90 мл. Это более крепкий вариант кофе “black eye”, который готовят с двумя порциями эспрессо.

Что известно о напитке с ударной дозой кофеина – читайте в материале ТСН.ua.

Кофе "мертвый глаз" содержит около 288 мл кофеина на одну чашку. Это количество кофеина, как содержится в трех чашечках обычного кофе, рассказал национальный чемпион по лат-арту Артур Кравчук.

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Если вы планируете добавить этот напиток в свой репертуар, то стоит не забывать о суточной норме кофеина. Многие медики сходятся во мнении, что абсолютное максимальное количество кофеина в день – 400 мл.

Кофе "мертвый глаз" сочетает в себе интенсивность эспрессо с мягкостью фильтр-кофе. Именно поэтому вкус напитка получается одновременно крепким и изящным.

Три порции эспрессо придают напитку темный, насыщенный и полный вкус. Это контрастирует с более мягким, сбалансированным вкусом пуроверов, что помогает завершить общий профиль кофе.

Правильно приготовленный кофе dead eye – это о смелом, но вместе с тем тонком вкусе. Это нотки шоколада, фруктов и специй в зависимости от кофейных зерен.

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Употребление кофе "мертвый глаз" может привести к нескольким побочным эффектам:

бессонница из-за высокого содержания кофеина;

учащенное сердцебиение;

проблемы с пищеварением: дискомфорт в желудке или кислотный рефлюкс.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с организмом, если каждое утро пить кофе.