Кофе становится вкуснее, если добавить один неожиданный ингредиент

Кофе

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Добавление небольшого количества соли при заваривании кофе может сделать напиток более мягким и сбалансированным по вкусу.

Такой простой кулинарный приём рекомендуют эксперты, пишет британское издание Express.

По данным издания, специалисты America’s Test Kitchen советуют добавлять в кофе щепотку соли, поскольку она помогает смягчить естественную горечь напитка, не подавляя его аромат.

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Эту рекомендацию поддерживает и профильное издание Perfect Daily Grind, где отмечается, что соль особенно хорошо сочетается с кофе сорта робуста и зернами очень тёмной обжарки, помогая сбалансировать их вкусовой профиль.

Бывшая руководительница по вопросам вкуса в The Coffee Excellence Center Сара Маркварт пояснила, что соль способна смягчать горечь без необходимости добавлять сахар или молоко.

«Добавление соли в кофе смягчает горечь без использования других добавок. Соль естественным образом подчеркивает сладость кофе и сохраняет приятные ароматы. Если люди чувствительны к горечи, даже в кофе специального сорта, добавление соли — хорошая альтернатива использованию молока и сахара», — отметила она.

Популярности этому способу способствовал американский эксперт в области пищевых наук Алтон Браун, который ещё в 2009 году рассказал о нём в одном из выпусков программы «Good Eats».

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По его словам, небольшое количество соли не только нейтрализует горечь, но и улучшает общий вкус напитка.

«Соль не только уменьшает горечь, но и сглаживает застоявшийся привкус воды, которая хранилась в резервуаре. Исследования доказали, что соль на самом деле лучше нейтрализует горечь, чем сахар», — пояснил Браун.

Хотя этот способ был известен и раньше, именно после рекомендаций Олтона Брауна он стал популярным среди ценителей кофе. С тех пор многие любители этого напитка называют его «трюком Олтона Брауна».

Напомним, ранее учёные из Медицинского центра «Седарс-Синай» установили, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития цирроза, рака печени и преждевременной смерти от осложнений заболеваний этого органа.

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