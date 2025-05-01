Эксперты объяснили, когда остатки кофе вредят растениям

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Использование кофейной гущи в качестве удобрений стало популярным трендом среди садоводов и владельцев комнатных растений. Однако эксперты предупреждают: такая практика может быть опасна, если применять ее неправильно.

Об этом пишет "Сенсация".

Более 10 лет в Сети распространяются советы по использованию кофейной гущи в качестве природного удобрения. Ей приписывают способность улучшать рост как комнатных, так и садовых растений. Но оказалось, что не все так однозначно.

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По словам специалистов, реальная польза гущи возможна только при соблюдении определенных условий.

Ее рекомендуется добавлять в компостную яму в пропорции не более 1/10 от общей массы. Только в таком случае она сможет принести пользу и не навредить микрофлоре почвы.

Кроме того, эксперты отмечают: применять гущу к комнатным растениям не стоит. В ограниченном пространстве вазонов избыток азота может вызвать ожоги корней, а сама гуща легко плесневеет, что создает угрозу для домашних цветов.

Специалисты советуют вместо этого использовать специализированные удобрения, предназначенные для комнатных цветов. Они стоят недорого и обеспечивают комплексное питание без риска повредить растения.

Напомним, ранее мы писали, можно ли использовать золу в качестве удобрения под картофель.