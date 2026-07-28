Кофейная гуща в саду и на огороде: развенчиваем мифы и используем с пользой

Кофейная гуща

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Сезон утреннего кофе под пение птиц на свежем воздухе знаком многим, однако привычка выбрасывать кофейный жмых в мусорку ошибочна. Этот остаток на самом деле является настоящим сокровищем и ценным удобрением для приусадебного участка, хотя вокруг него ходит немало мифов, о которых рассказали опытные огородники.

Одним из таких распространенных мифов является мнение, что кофейная гуща раскисляет почву.

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Действительно ли кофейный жмых раскисляет почву

Кофейная гуща действительно является кислым продуктом, но кислоты в ней остается немного, поэтому она не способна существенно или резко изменить кислотность почвы, если вносить ее разумными порциями. Однако если высыпать слишком много гущи на одно растение, она может навредить не из-за сильной кислоты, а из-за уплотнения земли и перекрытия доступа к корням. Поэтому главное правило — использовать ее в умеренном количестве и всегда перемешивать с разрыхленным грунтом.

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Считается, что перед внесением кофейную гущу обязательно нужно сушить.

Обязательно ли сушить кофейную гущу перед внесением

Некоторые считают, что под кусты категорически нельзя сыпать влажный жмых. На практике жмых можно использовать и влажным, но предварительно землю под кустом нужно обязательно разрыхлить.

Сушить кофейную гущу следует преимущественно для удобства хранения. Если собирать ее в пакет или ведро без просушивания и не использовать сразу, там быстро появится плесень, которая вредна для растений. Кроме того, перед сушкой свежий влажный жмых можно использовать как великолепный и мягкий скраб для рук после работы с землей, после чего достаточно просто увлажнить кожу кремом.

Чем же полезна кофейная гуща для сада и огорода — и это действительно не миф.

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Польза кофейной гущи для сада

Польза кофейной гущи для сада и огорода выходит за рамки базовой подкормки, ведь этот доступный продукт действует на приусадебный участок комплексно.

Прежде всего кофейный жмых является ценным источником органических веществ и микроэлементов, которые постепенно высвобождаются в почву. Кроме азота, фосфора, калия, кальция и магния, он богат природными антиоксидантами и микродозами других полезных соединений. Медленное разложение гущи активизирует полезную почвенную микрофлору, которая создает благоприятные условия для развития корневой системы растений.

Органические остатки кофе чрезвычайно привлекают дождевых червей. Эти природные труженики охотно потребляют кофейный жмых, прокладывают в земле многочисленные ходы и обеспечивают глубокую биологическую аэрацию и естественное рыхление без риска повредить корни растений.

Отдельную ценность кофейная гуща имеет как природный репеллент. Благодаря специфическому аромату и кофеину она эффективно отпугивает многих вредителей, в частности улиток, муравьев и даже некоторые виды садовых насекомых-тлей, которые избегают обработанных кофе участков, не нанося ущерба урожаю.

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К тому же структура кофейного жмыха прекрасно улучшает физические свойства тяжелых глинистых или слишком песчаных почв. Он повышает их воздухопроницаемость, помогает удерживать влагу в жаркие дни и предотвращает образование плотной корки на поверхности земли после полива или дождя.

Как правильно вносить удобрение под растения

Подпитывая гортензии, розы или хвойные растения, важно соблюдать несколько правил:

Землю перед внесением всегда следует разрыхлять.

Не стоит насыпать целую гору гущи близко к корню, поскольку она образует плотную корку и перекроет доступ воздуха к корням.

Вносить удобрение лучше немного дальше от ствола и обязательно перемешивать с грунтом в умеренном количестве.

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