Когда Андреевские вечерницы по новому календарю: что означает этот праздник, обряды и традиции украинцев
Андреевские вечерницы — один из самых веселых молодежных праздников, когда собирались в доме, пекли калиту и гадали на суженого. Для девушек это была особая ночь: верили, что она откроет будущее.
Специалист по народоведению Николай Лысенко объясняет, что название произошло от дня Святого Андрея, который традиционно праздновали 13 декабря (ныне — в ночь на 30 ноября). А более древнее дохристианское название праздника — просто "калита".
Андреевские вечерницы: традиции
Девушки собирались в доме хозяйки, в шутку "просились" внутрь и начинали приготовления. Самое главное — испечь калиту, произнося обрядовые слова. Впоследствии приходили парни и начинался калитянский ритуал: кто-то держал корж, кто-то "ехал" на кочерге — "коне" — и пытался его укусить. Если "всадника" удалось рассмешить — его мазали сажей. Громкий смех и "ущерб" были частью традиции.
Гадания
Девушки пытались заглянуть в будущее:
пекли балабушки (пироги) и смотрели, чью схватит голодная собака;
слушали под окнами, что скажут хозяйки;
пускали петуха к миске с водой и зерном;
бросали сапог, определяя, с какой стороны придет суженый;
выливали воск и расшифровывали фигуры.
Верили и в вещие сны: под подушку клали символы — и ждали, что сон подскажет будущее.