Когда Андрея Первозванного в 2024 году: празднуем по новому календарю, история, традиции

В этом году верующие празднуют Андрея Первозванного по новому календарю. Дата приходится на 13 дней раньше, чем до 1 сентября 2023 года.

Святого Андрея Первозванного почитают как одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Именно он первым откликнулся на призыв Спасителя. В настоящее время его считают покровителем Украины. Андрею Первозванному приписывается пророчество о создании города на киевских холмах.

Когда праздник Андрея Первозванного в 2024 году

До перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь мы праздновали день Андрея в начале зимы — 13 декабря. После 1 сентября 2023 года дать большинство церковных праздников изменились. Поэтому в 2024 году мы будем чествовать Андрея Первозванного 30 ноября.

Что мы знаем об Андрее Первозванном

Отправившись вместе с другими апостолами проповедовать христианство, святой Андрей прибыл в Скифию. Там его схватили язычники и распяли на кресте, который позже назвали Андреевским. На празднование 1015-летия Крещения Руси эту реликвию привезли в столицу Украины. А вообще она находится в православном соборе в Патре.

По свидетельствам в древнерусской "Повести временных лет" возле Киевских холмов апостол остановился и сказал: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город большой, и Бог воздвигнет много церквей". Затем он поднялся и становился на горе крест.

Что нужно делать на Андрея Первозванного: традиции украинцев

Что нужно делать на Андрея Первозванного / Фото: commons.wikimedia.org

Традиционного дня верующие идут в церковь, читают молитвы. В народе пекли лепешки, которые назывались "Калита". Их подвешивали к потолку, а молодые ребята пытались подпрыгнуть и откусить кусочек, не используя руки. Если получилось, то их женитьба будет счастлива.

С особым нетерпением праздника Андрея всегда ждали молодые девушки, которые в этот вечер гадали на будущее, особенно своего суженого. Например, верили, что в ночь на 30 ноября (13 декабря по старому календарю) девушка может увидеть во сне своего будущего жениха. Для этого под подушку клали кусочек хлеба, испеченного собственными руками, и говорили: Суженый-ряженый, приходи моего хлебца попробовать. Также под кровать клали разные предметы из мужского гардероба.

Известно, что апостол Андрей считался покровителем моряков и всех профессий, связанных с морем. Поэтому ему всегда молятся о защите выходящих в плавание. В прежние времена заметили, если в этот день неплохо, то зима будет хорошая.

Что нельзя делать в этот день

Именно со дня святого Андрея Первозванного, по народным традициям, в силу вступали запреты, действовавшие до Нового года или даже до Крещения. Нельзя шить, вязать, вышивать, чтобы у отрядов дикие звери "не мотались".

Читайте также: