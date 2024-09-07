Когда будем праздновать Рождество в 2024 году: история и традиции одного из величайших церковных праздников

Рождество Христово украинцы празднуют каждую зиму, однако в прошлом году дата празднования изменилась. Раньше этот великий христианский праздник приходился на начало Нового года, а именно 7 января. После того как ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, большинство важных церковных дат начали праздноваться на 13 дней раньше. А это значит, что Рождество Христово в Украине мы празднуем 25 декабря. В 2024 году это будет среда.

Рождество Христово: история праздника

Что символизирует Рождество Христово? Для верующих это особая дата, когда Иисус Христос, ставший Спасителем человечества, родился, придя на землю, чтобы искупить грехи всех людей. Его матерью была Дева Мария, которая, по Евангелию, зачала сына от Святого Духа. Она, вместе со своим мужем Иосифом, жила в Назарете. Однако когда она была уже на последних месяцах беременности, им пришлось ехать в Вифлеем на перепись населения.

Из-за переписи населения в городе было очень много людей, поэтому Иосиф с Марией не смогли найти себе комнату, чтобы переночевать. Временное убежище они обнаружили в небольшой пещере, где пастухи часто скрывались от непогоды. Там произошло чудо – Дева Мария родила сына, которому суждено было стать Сыном Божьим.

Ангел сразу принес радостное известие пастухам, а потому они первыми пришли поклониться Иисусу Христу. Над Вифлеемом также засияла яркая звезда, указавшая путь к Спасителю. Вслед за пастухами, следя за светом звезды, в пещеру пришли волхвы (мудрецы), которые принесли маленькому Иисусу дары: миро, ладан и золото.

Рождество Христово: традиции украинцев

Рождество Христово: традиции / Фото: Unsplash

Для украинцев Рождество всегда было семейным праздником, поэтому большинство обрядов этого периода проводились исключительно в очень узком семейном кругу. В первую очередь, вся семья собиралась вместе за одним столом.

Празднование Рождества началось еще накануне, 24 декабря. Это – Сочельник. С появлением первой звезды нужно было сесть за праздничный стол, на котором обязательно стояло 12 постных блюд: кутья, блины, постный борщ с клецками, голубцы, тушеная капуста, грибы, рыба. Блюда отличались в зависимости от региона, но кутья всегда являлась важной частью празднования.

Существовало даже поверье, что человек будет круглый год бродить, если не отпразднует Рождество дома. А еще в этот день не ссорились. Даже если с кем-то вы уже побили горшки, нужно было примириться. Это особенный период.

Особое место во время празднования Рождества занимал дедушка. Это сноп из пшеницы или ржи, который украшали высушенными цветами, специально сплетали и ставили в красном углу — там, где висели иконы.

Что нужно и нельзя делать на Рождество

Весь цикл рождественско-новогодних праздников был чрезвычайно важен для украинцев. Поэтому со Сочельника на 12 дней запрещался любой физический труд. Можно было только возиться у скота и готовить еду.

Также не разрешалось одалживать или давать взаймы деньги. Была такая логика: как встретишь год, так его и проведешь. Поэтому никто не хотел жить целый год с финансовыми проблемами.

Интересная традиция была связана с тем, чтобы звать на Сочельник всяческую нечисть. Наши предки приговаривали: Если не придешь теперь, чтобы весь год не приходил, за морем твой ужин".

Также на Рождество ходили колядовать. Крестьяне переодевались в разных персонажей, ходили от дома в дом и пели обрядовые песни — колядки.

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