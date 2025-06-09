Когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине 2025 года: новые даты, традиции каждый день

Когда Спасы 2025 года / © Pixabay

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До перехода на новый календарь эти великие религиозные праздники праздновались 14, 19 и 29 августа, однако теперь даты сместились на 13 дней назад.

Когда празднуем Спасы в 2025 году

По новоюлианскому календарю 2025 года Спасы мы будем праздновать в следующие даты:

Медовый Спас (Маковия) — 1 августа;

Яблочный Спас — 6 августа;

Ореховый Спас — 16 августа.

Хотя даты изменились, однако традиции празднования остаются прежними.

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Три Спаса: что они символизируют

Спас на Воде (Медовый Спас) — это день памяти семи мучеников Макавеев. В церкви проходят праздничные богослужения, освящают мак, мед и воду (отсюда и название). Этот праздник является символом очищения перед началом Успенского поста.

Преображение Господне (Яблочный Спас) — по церковной традиции этот Спас считается самым важным из трех. В этот день в храмах освящают дары летнего урожая, в частности яблоки. Этот праздник символизирует собой победу света над тьмой.

Хлебный (Ореховый Спас) — завершающий праздник цикла. Чаще всего в народе его связывали с уборкой орехов (поэтому он получил такое название). Также в этот день принято выпекать хлеб из зерна нового урожая. Его символ – благодарность Богу за дары.