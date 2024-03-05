Когда будет Троица в 2024 году: изменится ли дата по новому календарю, традиции и народные приметы

Троица — один из 12 важнейших церковных праздников, поэтому для верующих важно знать, когда мы будем праздновать в 2024 году. Изменилась ли дата перехода на новый календарь?

Троица 2024 года в Украине: дата

Троица, Пятидесятница или Зеленое воскресенье – особый праздник, празднование его привязано к Пасхе. Именно поэтому дата ежегодно меняется. Троица выпадает на 50-й день после празднования Светлого Христова Воскресения.

Пасху 2024 христиане восточного обряда празднуют 5 мая, соответственно Троица приходится на 23 июня. Христиане западного обряда 2024 года празднуют Пасху довольно рано – 31 марта, а потому и Троица у них ранняя – 19 мая.

Традиционно Троицу празднуют целую неделю, начиная с воскресенья.

Троица: история, что делать на Зеленые святки

Троица 2024 года / Фото: pixabay.com

В Библии о Троице написано так, что Бог есть единство Отца, Сына и Святого Духа. Именно от этого и происходит основное название праздника.

Согласно церковным преданиям, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа перед его учениками явился Святой Дух. Апостолы получили от него дар исцеления, изучили все языки, что помогло им распространять христианство по всему миру.

В храмах на Троицу проводятся праздничные богослужения и большие вечерние службы. Основные символы праздника у христиан восточного обряда – зеленые веточки березы и других деревьев. Ими традиционно украшают дома и церкви. Согласно народным поверьям, эти веточки помогают призывать благополучие и счастье в дом.

Православные священники на литургии надевают праздничные одеяния зеленого цвета, а католические — белого.

После службы люди идут в гости или собираются у себя дома, угощают друзей и семью большим праздничным караваем, накрывают пышный стол.

Почему Троицу называют Зелеными святками

В народе этот день называется Зеленые святки. Название происходит еще с дохристианских времен. Наши предки приметили, что наши предки в этот день следили за нами. А что лучше может символизировать жизнь, чем зеленые листья?

Накануне Зеленых святок, в субботу, еще до восхода солнца, молодые девушки шли в лес и в поле, рвали душистое снадобье. Вечером уже ребята рубили из липы, березы, дуба, клена ветки, чтобы ими замаить хозяйство. Зельем же украшали ставни и иконы в доме. Не украшать дом считалось тяжким грехом.

Если листья оставались зелеными и свежими до следующего утра, считалось, что в этом году болезнь и беды минуют дом. Воскресенье Троицы называли Пятидесятницей, потому что это был 50-й день после воскресения Христа.

Народные приметы на Зеленые святки

Почему Троицу называют Зелеными святками / Фото: Unsplash

Сватание этого дня — на удачный брак: у семьи будут хорошие дети, в доме гармония, а в сердцах — любовь друг к другу.

Дождь в этот день — будет теплое и хорошее лето.

После дождя сразу появилось солнце — можно ожидать большого урожая.

Зелье и цветы, собранные в этот день, являются сильным оберегом и лекарством от всех болезней.

Жара на Зеленые святки – все лето будет засушливым.

На Троицу запрещается играть свадьбу, ведь ничего хорошего не получится, семья быстро развалится и будет несчастливой. Также нельзя шить, вышивать, работать в огороде. Это великий церковный праздник, во время которого нужно посетить храм, помолиться и отдохнуть.

Следующий день после Троицы называли Духов день. Запрещалось всё ещё выходить в поле и работать в земле.

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