Когда будет Троицкая родительская суббота в 2024 году: можно ли идти на кладбище, как поминать покойников

Троицкая родительская суббота ежегодно проходит в канун великого церковного праздника — Троицы. Дата ее меняется, ведь привязана к празднованию Пасхи.

Родительские субботы — особенные дни, когда верующие поминают покойных родственников, молясь о тех, кто уже покинул земное царство. В общем, таких дней в православном календаре семь. А Троицкая родительская суббота ежегодно приходится на праздник Троицы. В этот день принято молиться за прощение грехов усопших, а также милосердие для них от Господа.

Когда будет Троицкая родительская суббота в 2024 году

В 2024 году верующие восточного обряда празднуют Троицу в воскресенье 23 июня. Следовательно, Троицкая родительская суббота приходится на 22 июня.

Какие традиции существуют на Троицкую родительскую субботу

Накануне в пятницу верующие идут на кладбище, чтобы убрать на могилах покойных родственников. Во время визита обязательно молятся о их душах. В субботу было принято раздавать милостыню беднякам, чтобы те тоже произнесли молитву за покойников.

Утром совершается заупокойная Божественная литургия, после которой совершается общая панихида. На специальных листках люди пишут имена усопших, чтобы их вспомнил священник во время молитвы. После службы в храме идут на кладбище, где совершается уже частная панихида за покиников.

В Троицкую субботу принято готовиться к празднованию Троицы. Этот день обычно посвящают молитвам, размышлениям и раскаянию. Также рекомендуется отказаться от употребления мясных продуктов, не посещать развлекательные мероприятия.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу / Фото: Unsplash

В канун великого церковного праздника – Троицы – верующие придерживаются определенных ограничений, чтобы духовно подготовиться к празднованию. В частности, запрещается:

ругаться, ссориться, злословить;

веселиться, петь, танцевать, развлекаться;

употреблять мясные, молочные и жирные продукты;

пить алкогольные напитки;

конфликтовать и оскорблять других;

вспоминать усопших дурными словами.

Также Церковь рекомендует отложить все домашние дела, избегать вязания, шитья, вышивания, работы на огороде или проведения ремонта.

Народные приметы этого дня

Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день погода не будет. Существовали и другие интересные приметы:

если кукует кукушка – будет хорошая погода;

дождь – до большого урожая;

ночью на небе не видно звезд — будет дождь;

месяц в кругах – погода будет плохой.

Наши предки также верили, что в этот день русалки выходят из воды и раскачивают растущие у водоемов ветви берез. Чтобы уберечься от них, нужно зажечь костер на берегу реки.

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