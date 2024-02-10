Когда будет Вербное воскресенье в 2024 году: изменилась ли дата из-за нового календаря, традиции праздника

Вербное воскресенье — один из самых главных христианских праздников, связанный с празднованием Пасхи. Интересно, что в древности это был народный языческий праздник, постепенно слившийся с христианским событием — входом Иисуса Христа в Иерусалим.

Наверное, каждый из нас помнит с детства веселую поговорку "Не я б'ю, верба б'є, за тиждень — Великдень". Это одна из основных традиций Вербного воскресенья, празднование которой тесно связано со светлым Воскресением Христовым.

Наши предки называли Вербное воскресенье также Вербицей. Это был популярный народный языческий праздник, который с приходом христианства на территорию современной Украины слился с важным христианским событием — входом Господним в Иерусалим. Непременным атрибутом праздника есть именно ивовые веточки, которые сначала освящают в храме, чтобы потом ими в шутку "побить" родных и друзей.

Ива в нашей стране заменила пальмовые веточки, которыми приветствовали иудеи Иисуса Христа в Иерусалиме. Это первое растение, которое начинает цвести весной, а потому наши предки верили, что оно символизирует пробуждение природы.

Когда будет Вербное воскресенье 2024 года

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, из-за чего даты большинства важных церковных праздников изменились. Однако, переход никак не повлиял на Пасху и те праздники, которые связаны с его датой празднования.

2024 православные христиана будут праздновать Пасху 5 мая, а христиане западного обряда — 31 марта. Соответственно, Вербное воскресенье по Юлианскому календарю придется на 28 апреля, а по Григорианскому — на 24 марта.

Что нужно делать в Вербное воскресенье

Что нужно делать в Вербное воскресенье / Фото: Unsplash

Этот праздник был очень популярен еще в давние времена. Верующие шли в храм, где слушали богослужения, а затем освящали веточки вербы. Позже некоторые из них сажали в саду или в огороде. Такой же обычай, кстати, существует и в окрестностях города Земмеринг в Австрии. Историки считают, что эта процедура имела большее символическое значение, словно очищала поле от негатива. Остальные ветки ставили в доме у икон.

Интересная традиция связана с вербными веточками. Молодые девушки и парни брали их и слегка "били" тех, кто остался дома и не ходил на службу. При этом приговаривали: "Не я б'ю — верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечке червоне яєчко!". Также желали друг другу здоровья и изобилия: "Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля!".

Верующие верили, что освященная верба помогает защитить жилище от воды и огня, дарит жителям крепкое здоровье. Поэтому веточки обязательно хранили до Вербного воскресенья будущего года.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Наши предки в этот день пытались соблюдать некоторые запреты:

не занимались тяжелым физическим трудом;

не шили, не вышивали и не вязали;

не ссорились и не злословили.

Также было запрещено пышно праздновать. Поэтому, даже если у человека был день рождения, празднование проходило тихо и спокойно. Все еще продолжается Великий пост, поэтому под запретом мясо, яйца, молочные продукты.

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