Когда будет Вознесение Господне в 2024 году: изменилась ли дата празднования, история и традиции

Вознесение Господне – один из важнейших праздников в христианстве. Изменилась ли дата празднования с переходом на новый юлианский календарь?

Праздник Вознесения Господня символизирует событие, когда Иисус Христос под глазами Своих учеников-апостолов поднялся на Небо.

Как известно, с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь. Поэтому у большинства праздников теперь есть новые даты — на 13 дней раньше. Касается ли это Воскресения Господня?

Вознесение Господне 2024: дата

Дата празднования Вознесения Господня привязана к Пасхе – его верующие празднуют на 40 день после Воскресения Иисуса Христа. Так как смена календаря никоим образом не повлияла на Пасху, то и Вознесение Господне мы будем праздновать по старинке.

2024 христиане восточного обряда в Украине празднуют Пасху 5 мая, а западного — 31 марта. Поэтому, соответственно, Вознесение Господне мы будем праздновать 13 июня (9 мая).

Что означает праздник Вознесения Господня

Согласно Библии, после своего Воскресения Иисус Христос еще 40 дней пребывал на земле среди апостолов, рассказывая им о Царстве Божьем. После этого он собрал своих учеников у Иерусалима на горе Элеон, благословил их и вознесся на Небо.

Позже к апостолам явились два ангела, которые сообщили радостное известие, что в будущем Христос еще вернется. Он придет на землю, чтобы судить живых и мёртвых.

Вознесение Господне 2024 года: дата / Фото: Unsplash

Сегодня паломники со всех уголков мира отправляются в Иерусалим, чтобы подняться на гору Элеон. Там в монастыре можно увидеть отражение ноги Иисуса, который Он оставил, когда возносился на Небо. В этот день в храмах проводят праздничные богослужения, во время которых верующие молятся о спасении души.

Как правильно здороваться на Вознесение Господне

Как известно, в некоторые великие праздники верующие приветствуются по-особому. Так на Рождество мы говорим "Христос родился" и отвечаем "Славим Его". На Пасху принято здороваться "Христос Воскрес!" и отвечать "Поистине Воскрес!". А вот на Вознесение Господне верующие возвращаются к привычному приветствию "Слава Иисусу Христу!", на которое нужно ответить "Навеки Слава!".

Молитва на Вознесение, чтобы Иисус защитил воинов, защищающих Родину

Всемилостивый Господи, великий и благословенный, мы обращаемся к Тебе в этот день с молитвой о мире и защите от беды. Вознесение Твое напоминает нам о Твоей великую силу и власть.

Мы молим Тебя, Господи, даруй мир и победу нашей стране. Утверди сердца людей в любви, милосердии и справедливости. Помоги нам преодолеть это темное время и сохранить свои сердца в чистоте.

Просим Тебя, Господи, избавь нас от беды, несчастий и страданий. Пусть Твоя милость и благодать покроют нас и нашу землю, и под Твоим покровом мы будем непоколебимы перед всяческими искушениями и опасностями.

Прости нам мудрость и силу, чтобы противостоять злу и распространять Твою любовь и мир. Пусть наши деяния будут наполнены Твоим светом, чтобы мы стали источником надежды и утехи для других. Благослови наших воинов, которые каждый день стоят на страже свободы и безопасности нашей страны. Пусть Ангелы Твои, Господи, хранят их, а Твое благословение будет с ними.

Мы просим Тебя о прекращении войны, о победе нашей страны и о мире. Прости нам благодать, Боже. Прими нашу молитву, Господи, милостивый, и да будут услышаны наши просьбы. Пусть Вознесение Твое наполняет наши сердца верой, надеждой и любовью, и пусть мир и защита будут с нами во все дни нашей жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь.

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