Когда будут магнитные бури в августе 2023 года: запомните эти опасные даты

В последний месяц лета 2023 года будет немало магнитных бурь. Запомните опасные даты с помощью календаря.

Согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в начале последнего летнего месяца солнечная активность будет практически постоянно оставаться низкой.

Однако уже ближе к середине августа можно ожидать магнитные бури средней и сильной мощности, влияющие на самочувствие и работу некоторых приборов.

Календарь магнитных бурь на август 2023 года выглядит так:

2-3 августа – буря средней мощности;

16-17 августа – буря сильной мощности;

18-20 августа – буря средней мощности.

Если у вас есть хронические заболевания, которые могут обостряться во время геомагнитной активности, следует запомнить эти даты и стараться не заниматься тяжелой физической активностью, а больше отдыхать.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь

Нужно соблюдать простые рекомендации, которые помогут улучшить состояние:

пойти больше жидкости, в том числе зеленого или травяного чая;

откажитесь от алкоголя, сигарет, кальяна, кофе;

уменьшите количество жареной, жирной и острой еды в рационе;

добавьте больше зелени и сезонных овощей;

больше времени проводите на свежем воздухе, проветривайте помещение;

гуляйте пешком;

старайтесь меньше нервничать;

добавьте контастный душ перед сном в свое ежедневное расписание.

Также всегда имейте с собой лекарство от головных болей.

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