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Когда будут магнитные бури в августе 2023 года: запомните эти опасные даты

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Когда будут магнитные бури в августе 2023 года: запомните эти опасные даты

Магнитные бури в августе 2023 года. / Фото: Pexels

В последний месяц лета 2023 года будет немало магнитных бурь. Запомните опасные даты с помощью календаря.

Согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в начале последнего летнего месяца солнечная активность будет практически постоянно оставаться низкой.

Однако уже ближе к середине августа можно ожидать магнитные бури средней и сильной мощности, влияющие на самочувствие и работу некоторых приборов.

Календарь магнитных бурь на август 2023 года выглядит так:

  • 2-3 августа – буря средней мощности;
  • 16-17 августа – буря сильной мощности;
  • 18-20 августа – буря средней мощности.

Если у вас есть хронические заболевания, которые могут обостряться во время геомагнитной активности, следует запомнить эти даты и стараться не заниматься тяжелой физической активностью, а больше отдыхать.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь

Нужно соблюдать простые рекомендации, которые помогут улучшить состояние:

  • пойти больше жидкости, в том числе зеленого или травяного чая;
  • откажитесь от алкоголя, сигарет, кальяна, кофе;
  • уменьшите количество жареной, жирной и острой еды в рационе;
  • добавьте больше зелени и сезонных овощей;
  • больше времени проводите на свежем воздухе, проветривайте помещение;
  • гуляйте пешком;
  • старайтесь меньше нервничать;
  • добавьте контастный душ перед сном в свое ежедневное расписание.

Также всегда имейте с собой лекарство от головных болей.

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Дата публикации
Просмотры
1201
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