Когда будут магнитные бури в августе 2023 года: запомните эти опасные даты

В последний месяц лета 2023 года будет немало магнитных бурь. Запомните опасные даты с помощью календаря.
Согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в начале последнего летнего месяца солнечная активность будет практически постоянно оставаться низкой.
Однако уже ближе к середине августа можно ожидать магнитные бури средней и сильной мощности, влияющие на самочувствие и работу некоторых приборов.
Календарь магнитных бурь на август 2023 года выглядит так:
- 2-3 августа – буря средней мощности;
- 16-17 августа – буря сильной мощности;
- 18-20 августа – буря средней мощности.
Если у вас есть хронические заболевания, которые могут обостряться во время геомагнитной активности, следует запомнить эти даты и стараться не заниматься тяжелой физической активностью, а больше отдыхать.
Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь
Нужно соблюдать простые рекомендации, которые помогут улучшить состояние:
- пойти больше жидкости, в том числе зеленого или травяного чая;
- откажитесь от алкоголя, сигарет, кальяна, кофе;
- уменьшите количество жареной, жирной и острой еды в рационе;
- добавьте больше зелени и сезонных овощей;
- больше времени проводите на свежем воздухе, проветривайте помещение;
- гуляйте пешком;
- старайтесь меньше нервничать;
- добавьте контастный душ перед сном в свое ежедневное расписание.
Также всегда имейте с собой лекарство от головных болей.
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