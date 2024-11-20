Когда будут поминальные субботы в 2025 году: запомните, когда идти на кладбище по новому стилю

Несколько раз в год верующие вспоминают своих покойных родственников. Эти дни называются поминальными или "родительскими субботами" и привязаны к постам и великим церковным праздникам.

Родительские субботы в 2025 году: даты по новому календарю

С давних времен украинцы поминали покойных родственников именно в субботу. Этот день считается символом тишины и покоя. Хотя иногда поминают и в другие дни. В церковном календаре есть две важные даты — Вселенские поминальные субботы. Они чрезвычайно важны для верующих, ведь во время богослужений вспоминают не только покойных родственников, но и всех усопших.

Основные родительские поминальные дни 2025 года:

Мясопустная родительская суббота (Вселенская родительская суббота) — 22 февраля ;

; Поминальная суббота второй недели Великого поста — 15 марта ;

; Поминальная суббота третьей недели Великого поста — 22 марта ;

; Поминальная суббота четвертой недели Великого поста — 29 марта ;

; День поминовения воинов — 9 мая ;

; Проводы — 29 апреля ;

; Троицкая родительская суббота (Вселенская родительская суббота) — 7 июня ;

; Дмитриевская родительская суббота — 25 октября.

В церковном календаре есть и другие родительские субботы, которые не выделяют отдельно:

Поминальный день перед Успенским постом — 26 июля ;

; Покровская родительская суббота — 27 сентября ;

; Кузьмина поминальная суббота — 25 октября ;

; Михайловская поминальная суббота — 1 ноября ;

; Поминальный день перед Рождественским постом — 8 ноября.

Во Вселенские родительские субботы во время богослужений молятся также и о душах всех покойников, даже тех, кто не был похоронен или внезапно умер.

Посещение церкви в родительскую поминальную субботу

Накануне любой родительской субботы в церкви проводят панихиду (парастас — по греческому "ходатайству", "просьбе"). Утром совершается заупокойная Божественная литургия, после чего священник служит общую панихиду. Верующие передают записки с именами усопших родственников (можно только крестных), чтобы священник вспомнил их в своей молитве. О некрещеных членах семьи молятся дома или на кладбище.

Традиционно в церковь приносят еду. В частности, можно нести хлеб, растительное масло, фрукты и овощи, конфеты, печенье. Нельзя приносить мясные продукты, алкоголь.

Принято заказывать сорокауст. Это ежедневные молитвы, которые читаются за упокой усопших и отпущение грехов в течение 40 дней.

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