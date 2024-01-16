Когда будут родительские субботы 2024 года в Украине: как правильно поминать покойных родственников

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты большинства важных церковных событий изменились. В том числе сместились и поминальные дни, более известные в народе как "родительские субботы".
Новые даты: когда нужно поминать усопших в 2024 году
Вот дать все поминальные дни и родительские субботы, когда нужно прийти на кладбище и миновать покойных родных, родственников, друзей, знакомых:
- 9 марта — Мясопустная родительская суббота, Вселенская родительская суббота.
- 30 марта — суббота второй недели (недели) Великого поста.
- 6 апреля — суббота третьей недели Великого поста.
- 13 апреля — суббота четвертой недели Великого поста.
- 9 мая — День поминовения воинов.
- 14 мая — Радоница (Проводы).
- 22 июня — Троицкая родительская суббота, Вселенская родительская суббота.
- 27 июля – родительская суббота перед Успенским постом.
- 28 сентября — Покровская родительская суббота.
- 19 октября — Дмитровская родительская суббота.
- 26 октября — Кузьмина поминальная суббота.
- 2 ноября — Михайловская родительская суббота.
- 9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.
Родительские субботы 2024 года: как правильно поминать усопших, что делать в церкви и на кладбище
Поминовение усопших родственников — важная традиция не только для украинцев. Появилась она еще в дохристианское время, а позже еще теснее переплелась с религией.
На родительскую субботу нужно обязательно пойти в храм, заказать молебен о усопших. А после службы пойти на кладбище, чтобы навестить могилы родных, которых уже нет с вами.
В такие дни принято не называть мертвых "покойниками". Считается, что у них возникает особая связь с миром живых. Вспоминают усопших всегда по имени и говорят о них только хорошее.
Несколько раз в год, обычно перед родительскими субботами, родственники покойных наводят порядок на могилах, убирают опавшие листья, траву, ставят свечи и живые цветы, красят изгороди.
Есть и определенные запреты, о которых необходимо держать в голове. Например, в родительские субботы запрещается ругать усопших, проводить на кладбище трапезы с распитием алкогольных напитков, выяснять отношения с живыми, устанавливать на могилах памятники.
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