Когда будут зимние каникулы 2024-2025 года: сколько будут отдыхать школьники и студенты

2 сентября 2024 в Украине начался учебный год 2024-2025. Он продлится до 30 июня. Однако Министерство образования из-за сложной ситуации с энергосистемой предоставило учреждениям большей свободы для организации учебного процесса.

Когда будут зимние каникулы 2024-2025 года в Украине

В частности, педагогические советы школ имеют право самостоятельно определять, сколько будет продолжаться учебная неделя, а также продолжительность и даже количество каникул, форму обучения (дистанционная, очная, смешанная). Это поможет адаптироваться к условиям на месте, а также обеспечить непрерывность процесса обучения.

Однако предварительно известно, что зимние каникулы в школах могут длиться с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Учитывая, что существует риск блекаутов из-за низких температур и обстрелов Россией критических объектов, учебные заведения смогут регулировать образовательный процесс, как и продолжительность новогодних каникул: от даты их установки до времени начала и окончания уроков.

Для смешанной формы обучения в учебных заведениях необходимо наличие укрытия, где можно продолжать занятия в помещении учебного заведения или поблизости, но не дальше 500 метров.

Некоторые школы ввиду неопределенности ситуации уже приняли решение отменить осенние каникулы, чтобы иметь возможность в зимний период продлить отдых. Это позволит обеспечить качественное обучение и минимизировать потери.

Читайте также: