Когда церковный праздник Воздвижения Креста Господня в 2024 году: история, традиции

Воздвижение Креста Господня — один из самых больших церковных праздников в осеннем календаре. Оно чтит событие об обретении Креста, на котором был распят Иисус Христос.

В прежние времена в этот день предсказывали этот день. Оно символизирует начало движения природы к зиме. В старину наши предки считали, что с этого дня земля движется к зимнему периоду, птицы улетают в теплые края, звери готовятся к спячке, листья желтеют и отмирают до следующего весеннего сезона.

Когда церковный праздник Воздвижения 2024 года

До перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь украинцы праздновали этот большой церковный праздник 27 сентября. Теперь большинство дат празднуется на 13 дней раньше, а это значит, что Воздвижение в 2024 году будет 14 сентября.

Что означает слово Воздвижения: что это за праздник

Этот праздник входит в список двенадцатых и в христианстве считается одним из важнейших. В этот день христиане чествуют сразу два события: обретение Креста, на котором распяли Сына Божия, и возвращение его из Персии. Крест отыскала мать императора Константина Великого, царица Гелена. В честь столь знаменательного события император приказал построить храм на месте, где в Иерусалиме был распят Иисус. Там торжественно подняли Крест Господень, а храм назвали в честь Вознесения.

Позже Иерусалим захватил персидский царь, который и вывез Крест в Персию. После одержания византийским императором Ираклием победы над персами, Крест вернули обратно в Иерусалим. Существует легенда, что именно 14 сентября он сам отнес его в храм Вознесения.

Что нельзя делать на Воздвижении Креста: какие традиции существуют

Важнейший запрет, который существует в этот день, — запрет на употребление мясных, молочных продуктов. Следует соблюдать пост. Также не следует иметь злых мыслей, ссориться, злословить. В этот день не советуют занимать деньги, собираться в дальний путь, начинать новые дела.

Воздвижение Креста — один из самых больших двенадцати праздников в году, а потому строго запрещено физически работать, убирать в доме, затевать ремонт, заниматься огородными делами, шить, вышивать, стирать.

Согласно христианской традиции верующие идут в храм, где молятся. С алтаря на середину церкви обязательно выносят Крест. Здесь он будет стоять семь дней.

Если у вас нет возможности сходить в церковь, можете помолиться дома. Издавна наши предки пытались "очистить" дом от злых духов и нечистой силы с помощью зажженных свечей.

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