Когда Черная пятница в 2024 году в Украине: история важнейшего дня скидок, где искать акции

Черная пятница во всем мире — самое ожидаемое шоппинг-событие года. На какие скидки можно рассчитывать, где искать распродажи и как подготовиться к этому дню?
Ежегодно в конце ноября в Украине и многих других странах проходит Черная пятница (Black Friday). Эта традиция, зародившаяся в США, быстро распространилась по всему миру. Часто акции длятся целую неделю или даже дольше. В 2024 году Черная пятница приходится на 29 ноября. Это отличная возможность приобрести практически любые товары по скидкам.
Каких скидок ждать в Черную пятницу 2024 года
Традиционно в Украине магазины предлагают скидки в течение 3 дней – 1 неделя. В 2024 году, как мы уже говорили, Черная пятница начнется 29 ноября, и скидки могут продлиться до 2-3 декабря в зависимости от конкретной сети. Если вы мечтали о чем-то дорогом или хотите приобрести ценный подарок, Black Friday – идеальное время для этого. В этот период можно:
- Получить до 90% скидки на многие товары;
- Просмотреть все предложения магазинов заранее, поскольку они начинают готовиться к Черной пятнице через несколько месяцев;
- Обновить гардероб перед зимой;
- Купить технику, на которую раньше не хватало средств.
Где искать лучшие предложения на Черную пятницу от украинских магазинов
Обратите внимание, что распродажи Black Friday на разных платформах могут стартовать в разное время. Поэтому, если планируете купить что-нибудь ценное, лучше подготовиться заранее, чтобы не пропустить самые выгодные предложения:
- в "Розетке" распродажа года стартует 29 ноября;
- самая большая распродажа года пройдет в "Алло" с 17 по 26 ноября;
- яркие скидки от "Comfy" ждут украинцев с 20 ноября;
- "Эпицентр" готов обрадовать своих покупателей скидками от 29 ноября, акции здесь будут проходить несколько дней;
- в сети "Цитрус" скидки стартуют 25 ноября;
- а Notino предлагает своим покупателям распродажу Черной пятницы от 25 ноября по 1 декабря.
Самые выгодные акции в мире: где и что покупать на Черную пятницу (Black Friday)
Многие мировые онлайн-платформы заблаговременно готовятся к Черной пятнице, и большинство из них осуществляет доставку в Украину. Поэтому не упускайте возможности заказать со скидкой то, о чем давно мечтали. ТСН.ua исследовал, где можно найти самые выгодные предложения на Черную пятницу:
- AliExpress – одна из самых популярных китайских платформ, где можно приобрести практически любые товары – начнет Black Friday 2024 23 ноября и закончит 30 ноября. Планируются скидки до 80%, а также множество промокодов и купонов для еще большей экономии;
- eBay – крупнейшая онлайн-площадка США также предлагает покупателям большое количество акционных товаров, однако о начале распродажи здесь пока не известно;
- Amazon – еще одна популярная площадка в США, где можно приобрести множество разнообразных товаров. Начинается чёрная пятница здесь 29 ноября. Можно ожидать потрясающие скидки до -90%, поэтому следует следить за обновлениями;
- IKEA – купить мебель и декор со скидкой можно будет с 29 ноября. В магазине утверждают, что Черная пятница 2024 здесь пройдет особенно масштабно;
- Alibaba – известный по всему миру китайский магазин насчитывает большое количество разнообразных товаров. Главная его особенность состоит в том, что он позволяет покупать вещи оптом. Традиционно Black Friday здесь происходит с особым размахом.
История Черной пятницы: что мы о ней знаем и когда она началась
Традиция Черной пятницы зародилась в США, где Америка получила прозвище "страны распродаж". В конце XIX века ее охватил экономический кризис, повлиявший на каждого предпринимателя. Один из них, Фрэнк Вулворт, тоже сталкивался с трудностями, являясь владельцем маленького магазина. За неимением денег на содержание семьи он решил продать все товары в магазине по цене 5 центов.
К вечеру Вулворт удивился, что магазин получил недельную выручку. Остальные предприниматели быстро подхватили эту идею, устраивая собственные акции. Вулворт стал известен как "отец распродаж". Однако настоящая Черная пятница появилась гораздо позже.
В середине XX века последний шаг к формированию Черной пятницы случился после Дня благодарения 25 ноября в США. Оставался всего месяц до Рождества, поэтому люди бросились в магазины, создавая толпы. Полицейские в Филадельфии назвали этот день "Черной пятницей" из-за хаоса на улицах.
В Украине Черная пятница появилась только в 2013 году. За это время украинские магазины сформировали свои традиции распродаж. Сегодня украинцы заранее интересуются этим событием и ищут лучшие предложения, хотя первая распродажа в нашей стране была небольшой.
Как получить реальные скидки: правильно готовимся к Черной пятнице
К сожалению, праздник скидок и распродаж часто затмевают недобросовестные продавцы, обманывающие покупателей в погоне за прибылью. Покупатели доверяют ценникам, что обещают большие скидки.
Чтобы действительно воспользоваться выгодами Black Friday, следуйте советам Романа Шевчука, СЕО агентства Digitalnia Agency :
- Готовьтесь заранее. Составьте список вещей, которые планируете приобрести до конца года. Некоторые из них можно заказать вперед к разным праздникам — дням рождений, Новому году, Николаю и т.д.
- Выделите бюджет для "Черной пятницы". Это поможет лучше сформировать список необходимых покупок.
- Определитесь с магазинами. Найдите те, где нужные вам товары, добавьте их в список желаемого или в закладки. Это поможет вам проверить цены.
- Следите за ценами. Используйте прайс-агрегаторы для отслеживания цен в течение года. Ориентируйтесь на самую низкую цену. Может быть, на ваш товар будет акция или подарок. Записывайте цены в "Черную пятницу" и во время акции.
- Не торопитесь с покупками. В день распродаж не покупайте сразу, увидев "Акция" и скидку -20%. Проверьте цену, которую вы зафиксировали раньше.
- Проверьте товар после покупки. Осмотрите его на предмет дефектов. Может быть, он уже был возвращен.
- Следуйте списку покупок. Ограничь себя тем, что запланировали. Вы можете купить один со скидкой, но переплатить за другой или набрать ненужного.
Следуя этим советам, сможете получить настоящие скидки и избежать разочарований в Черную пятницу.
Главное правило: совершили покупку – сделайте донат на ВСУ, желательно на ту же сумму. Поддерживайте бизнес, но не забывайте о приближающей нашу победу армии.