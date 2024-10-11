Когда Черная пятница в 2024 году в Украине: история важнейшего дня скидок, где искать акции

Черная пятница во всем мире — самое ожидаемое шоппинг-событие года. На какие скидки можно рассчитывать, где искать распродажи и как подготовиться к этому дню?

Ежегодно в конце ноября в Украине и многих других странах проходит Черная пятница (Black Friday). Эта традиция, зародившаяся в США, быстро распространилась по всему миру. Часто акции длятся целую неделю или даже дольше. В 2024 году Черная пятница приходится на 29 ноября. Это отличная возможность приобрести практически любые товары по скидкам.

Каких скидок ждать в Черную пятницу 2024 года

Традиционно в Украине магазины предлагают скидки в течение 3 дней – 1 неделя. В 2024 году, как мы уже говорили, Черная пятница начнется 29 ноября, и скидки могут продлиться до 2-3 декабря в зависимости от конкретной сети. Если вы мечтали о чем-то дорогом или хотите приобрести ценный подарок, Black Friday – идеальное время для этого. В этот период можно:

Получить до 90% скидки на многие товары;

Просмотреть все предложения магазинов заранее, поскольку они начинают готовиться к Черной пятнице через несколько месяцев;

Обновить гардероб перед зимой;

Купить технику, на которую раньше не хватало средств.

Где искать лучшие предложения на Черную пятницу от украинских магазинов

Где искать скидки на Черную пятницу 2024 года / Фото: Unsplash

Обратите внимание, что распродажи Black Friday на разных платформах могут стартовать в разное время. Поэтому, если планируете купить что-нибудь ценное, лучше подготовиться заранее, чтобы не пропустить самые выгодные предложения:

в "Розетке" распродажа года стартует 29 ноября;

самая большая распродажа года пройдет в "Алло" с 17 по 26 ноября;

яркие скидки от "Comfy" ждут украинцев с 20 ноября;

"Эпицентр" готов обрадовать своих покупателей скидками от 29 ноября, акции здесь будут проходить несколько дней;

в сети "Цитрус" скидки стартуют 25 ноября;

а Notino предлагает своим покупателям распродажу Черной пятницы от 25 ноября по 1 декабря.

Самые выгодные акции в мире: где и что покупать на Черную пятницу (Black Friday)

Многие мировые онлайн-платформы заблаговременно готовятся к Черной пятнице, и большинство из них осуществляет доставку в Украину. Поэтому не упускайте возможности заказать со скидкой то, о чем давно мечтали. ТСН.ua исследовал, где можно найти самые выгодные предложения на Черную пятницу:

AliExpress – одна из самых популярных китайских платформ, где можно приобрести практически любые товары – начнет Black Friday 2024 23 ноября и закончит 30 ноября. Планируются скидки до 80%, а также множество промокодов и купонов для еще большей экономии;

– одна из самых популярных китайских платформ, где можно приобрести практически любые товары – начнет Black Friday 2024 23 ноября и закончит 30 ноября. Планируются скидки до 80%, а также множество промокодов и купонов для еще большей экономии; eBay – крупнейшая онлайн-площадка США также предлагает покупателям большое количество акционных товаров, однако о начале распродажи здесь пока не известно;

– крупнейшая онлайн-площадка США также предлагает покупателям большое количество акционных товаров, однако о начале распродажи здесь пока не известно; Amazon – еще одна популярная площадка в США, где можно приобрести множество разнообразных товаров. Начинается чёрная пятница здесь 29 ноября. Можно ожидать потрясающие скидки до -90%, поэтому следует следить за обновлениями;

– еще одна популярная площадка в США, где можно приобрести множество разнообразных товаров. Начинается чёрная пятница здесь 29 ноября. Можно ожидать потрясающие скидки до -90%, поэтому следует следить за обновлениями; IKEA – купить мебель и декор со скидкой можно будет с 29 ноября. В магазине утверждают, что Черная пятница 2024 здесь пройдет особенно масштабно;

– купить мебель и декор со скидкой можно будет с 29 ноября. В магазине утверждают, что Черная пятница 2024 здесь пройдет особенно масштабно; Alibaba – известный по всему миру китайский магазин насчитывает большое количество разнообразных товаров. Главная его особенность состоит в том, что он позволяет покупать вещи оптом. Традиционно Black Friday здесь происходит с особым размахом.

История Черной пятницы: что мы о ней знаем и когда она началась

Черная пятница: история / Фото: Unsplash

Традиция Черной пятницы зародилась в США, где Америка получила прозвище "страны распродаж". В конце XIX века ее охватил экономический кризис, повлиявший на каждого предпринимателя. Один из них, Фрэнк Вулворт, тоже сталкивался с трудностями, являясь владельцем маленького магазина. За неимением денег на содержание семьи он решил продать все товары в магазине по цене 5 центов.

К вечеру Вулворт удивился, что магазин получил недельную выручку. Остальные предприниматели быстро подхватили эту идею, устраивая собственные акции. Вулворт стал известен как "отец распродаж". Однако настоящая Черная пятница появилась гораздо позже.

В середине XX века последний шаг к формированию Черной пятницы случился после Дня благодарения 25 ноября в США. Оставался всего месяц до Рождества, поэтому люди бросились в магазины, создавая толпы. Полицейские в Филадельфии назвали этот день "Черной пятницей" из-за хаоса на улицах.

В Украине Черная пятница появилась только в 2013 году. За это время украинские магазины сформировали свои традиции распродаж. Сегодня украинцы заранее интересуются этим событием и ищут лучшие предложения, хотя первая распродажа в нашей стране была небольшой.

Как получить реальные скидки: правильно готовимся к Черной пятнице

К сожалению, праздник скидок и распродаж часто затмевают недобросовестные продавцы, обманывающие покупателей в погоне за прибылью. Покупатели доверяют ценникам, что обещают большие скидки.

Чтобы действительно воспользоваться выгодами Black Friday, следуйте советам Романа Шевчука, СЕО агентства Digitalnia Agency :

Готовьтесь заранее. Составьте список вещей, которые планируете приобрести до конца года. Некоторые из них можно заказать вперед к разным праздникам — дням рождений, Новому году, Николаю и т.д. Выделите бюджет для "Черной пятницы". Это поможет лучше сформировать список необходимых покупок. Определитесь с магазинами. Найдите те, где нужные вам товары, добавьте их в список желаемого или в закладки. Это поможет вам проверить цены. Следите за ценами. Используйте прайс-агрегаторы для отслеживания цен в течение года. Ориентируйтесь на самую низкую цену. Может быть, на ваш товар будет акция или подарок. Записывайте цены в "Черную пятницу" и во время акции. Не торопитесь с покупками. В день распродаж не покупайте сразу, увидев "Акция" и скидку -20%. Проверьте цену, которую вы зафиксировали раньше. Проверьте товар после покупки. Осмотрите его на предмет дефектов. Может быть, он уже был возвращен. Следуйте списку покупок. Ограничь себя тем, что запланировали. Вы можете купить один со скидкой, но переплатить за другой или набрать ненужного.

Следуя этим советам, сможете получить настоящие скидки и избежать разочарований в Черную пятницу.

Главное правило: совершили покупку – сделайте донат на ВСУ, желательно на ту же сумму. Поддерживайте бизнес, но не забывайте о приближающей нашу победу армии.