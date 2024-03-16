Когда Чистый четверг в 2024 году: история, традиции, что можно и нельзя делать

В последнюю неделю Великого поста верующие уже активно готовятся к Пасхе. Чистый четверг в народе часто связывают с очищением души и тела перед одним из величайших религиозных праздников года.

Когда будет Чистый четверг в 2024 году

Великий пост делится на семь недель. Последний называется Страстным, в последние дни которого верующие готовятся к празднованию Пасхи. Чистый четверг ежегодно выпадает на разную дату, в зависимости от дня празднования светлого праздника Христова Воскресения.

В 2024 году у верующих западного обряда Чистый четверг приходится на 28 марта, а у верующих восточного обряда на 2 мая.

Чистый четверг занимает особое место в церковной традиции, ведь нужно многое успеть сделать к празднику. Издавна у наших предков существовали свои традиции в этот день.

История и традиции праздника

Чистый четверг (также называют Страстный четверг или Великий четверг) – последний четверг Великого поста перед Пасхой. Этот день в храмах вспоминается Тайный ужин, омовение Иисусом Христом ног апостолов, молитва Сына Божия в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Этот поступок, как считается, должен был закалить последователей Спасителя, укрепить узы между ними и создать нерушимое братство.

В Евангелии сказано, что именно в этот день Иисус впервые установил обряд причастия, когда верующие совершают глоток вина (Его кровь) и съедают кусок хлеба (Его плоть). Хотя своеобразными символами они стали лишь позже. Также во время вечерней молитвы Христос сообщил своим ученикам о том, что вскоре кто-нибудь из них предаст его. Библия говорит, что Сын Божий даже знал, кто это будет, но решил промолчать.

От Чистого четверга в храмах начинают вспоминать о земных страданиях Христа, прежде чем Его распяли. В церкви священники читают 12 Страстных Евангелий.

Что можно и нельзя делать в Чистый четверг

Что можно и нельзя делать в Чистый четверг / Фото: Unsplash

Среди людей Чистый четверг считается днем, когда очищается не только душа, но тело. Традиционно уже начинают подготовку к Пасхе. Издавна считалось, что Христово Воскресение нужно встречать в чистоплотной и убранной избе, поэтому именно в Чистый четверг начинали уборку. Также традиционно делают следующее:

выпекают куличи и окрашивают яйца;

очищают дом от грязи, моют не только пол, но и окна и двери;

выбрасывают поврежденные, старые и ненужные вещи;

готовятся к праздничному столу на Пасху;

завершают все важные дела.

Купание – один из важнейших обрядов в Чистый четверг. Верующие это делают в память о том, что Иисус Христос омыл ноги апостолам перед началом Тайного ужина.

Чистый четверг – важный церковный праздник, а потому существует и много запретов. В частности, наши предки верили, что нельзя занимать вещи из дома даже если вас об этом очень попросят. Считается, что с предметом вы отдаете благополучие и свое счастье. Запрещено думать о плохом или греховном, ссориться и ругаться.

Интересно, что все работы по приготовлению к Пасхе следует завершить именно в Чистый четверг и ни в коем случае не переносить их на пятницу, которую верующие называют Страстной.

Народные приметы

Если оставить неубранным дом или немытую посуду, то весь год будет неудачным.

Положите монетку в воду, которой моете пол, чтобы в доме водились деньги.

Дождь — будет плохая погода до самого лета.

Солнечная погода к жаркой и приятной весне.

Если трижды перечислить все деньги, которые есть в доме, то семья будет жить в достатке.

Как и когда правильно купаться в Чистый четверг

Есть особенные правила, когда необходимо купаться в Чистый четверг. Верующие их соблюдают обязательно:

Купаться лучше к восходу солнца, тогда душа и тело наполнятся энергией. Умывать лицо и тело водой из серебряной ложки или другого серебряного предмета, чтобы получить красоту на целый год. Обязательно во время купания молиться – только так можно "смыть" все грехи. Купаться лучше стоя – чтобы вода стекала по телу.

Также говорят, что следует выбирать прохладную воду, чтобы тело и душа лучше очистились от грязи и греха.

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