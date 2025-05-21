Когда День друзей в Украине в 2025 году: запомните дату, чтобы поздравить самых близких людей

Международный день друзей 2025 года / © unsplash.com

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С древнейших времен дружба была одной из самых высоких ценностей человеческой жизни. Выдающиеся философы и мыслители сравнивали настоящих друзей с единственной душой, живущей в двух телах. Сейчас часто звучит мысль, что материальные интересы вытеснили духовные связи, и настоящая дружба словно исчезла. Однако, приветствуя близкого человека с этим праздником, вы можете доказать, что истинные чувства и глубокая дружба все еще существуют и имеют бесценное значение.

Когда Международный день друзей 2025

По мировой традиции Международный день друзей мы празднуем 9 июня. В 2025 году эта дата выпадает на понедельник.

История праздника

Традиция праздновать День друзей возникла в Соединенных Штатах еще в 1935 году, когда Конгресс официально объявил первое воскресенье августа Национальным Днем Дружбы. С тех пор этот праздник отмечается каждый год, приобретая все большую популярность. В то же время, неофициальное международное празднование Дня друзей приходится на 9 июня и со временем также распространилось по многим странам мира.

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Практически каждый имеет в жизни хотя бы одного верного друга человека, на которого можно положиться в любой ситуации. Именно таких близких следует поздравить с Международным днем друзей, чтобы выразить свою искреннюю благодарность и тепло сердца.

Существует поверье, что настоящих друзей не может быть слишком много. Их всегда ограниченное количество — несколько или даже один. Ведь душа не способна распределяться на множество частей. Именно поэтому дружба двух людей считается самой крепкой, верной и продолжительной — идеалом настоящих отношений.