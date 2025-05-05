Когда день летнего солнцестояния в 2025 году: что означает эта дата, какие традиции украинцев существуют

Когда летнее солнцестояние 2025 года: самый длинный день / © Pixabay

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В 2025 году летнее солнцестояние приходится на субботу, 21 июня, и наступит в 05:41 по киевскому времени. В этот момент Северное полушарие планеты будет находиться под влиянием интенсивного солнечного освещения: продолжительность дня достигнет своего максимума, а ночь сократится до минимума — это самый светлый день года.

В чем особенность дня летнего солнцестояния

В день летнего солнцестояния солнце демонстрирует пиковую активность, поднимаясь до самой высокой позиции на небосводе. Кажется, будто оно замирает в зените и почти не меняет своего положения в течение всего дня — такая небесная статика создает впечатление остановленного времени и подчеркивает уникальность этого астрономического момента.

С этого момента на северном полушарии Земли начинается тропическое лето. С 21 июня солнце будет постепенно проводить в небе все меньше времени, и этот процесс продлится до 21 декабря, когда наступит день зимнего солнцестояния.

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Что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния

Наши предки считали этот праздник чрезвычайно мистическим. Утром они традиционно умывались росой, веря, что это укрепляет здоровье и сохраняет молодость.

Лучше всего просыпаться с первыми лучами солнца, ведь то, что вы загадали в этот момент, обязательно сбудется.

Солнечный день — это идеальное время для радости. Важно избегать конфликтов и мыслей. Это момент для духовной очистки и фокусировки только на положительных аспектах жизни.

Этот день прекрасно подходит для того, чтобы заняться тем, что доставляет радость, или посвятить время своему духовному развитию.

Какие традиции дня летнего солнцестояния существовали в древности

Маленькие животные и растения просто обожают солнце — поэтому лучше выпить чашку травяного чая с медом и наслаждаться этим особым днем. Чтобы задобрить солнце, следует одеться в светлую одежду, а также в оттенки желтой или зеленой. Наши предки считали, что так можно улучшить урожай.

Если это безопасно, отличная идея будет поехать в лес с близкими или провести день в собственном саду, наслаждаясь красотой природы вокруг.

Также существовала вера, что люди, рожденные 20 или 21 июня, обладают невероятной энергетической силой и способны оказывать влияние на других.

Погодные приметы 21 июня

В этот день обещает хороший урожай и благополучие. Если солнце ярко светит, то год будет урожайным и счастливым.

Дождь на летнее солнцестояние предвещает холодную и дождливую осень и трудности в следующем сезоне.

Если в день солнцестояния очень высока температура, это может означать жаркое лето и нестабильную погоду в будущем.

В этот день туман или облака являются предупреждением о том, что следующий сезон будет менее благоприятным для сельского хозяйства.

Тихая и безветренная погода считается знаком того, что весь год будет спокойным и мирным.

Если солнце прячется за облаками на момент солнцестояния, это может свидетельствовать о недобрых временах для планирования важных дел.