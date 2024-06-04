Когда день медика в Украине в 2024 году: новая дата празднования

День медика в Украине каждый год праздновали в июне. А точнее в третье воскресенье июня, потому что этот профессиональный праздник не имел постоянной даты празднования.

Так продолжалось до 2023 года, когда День медицинского работника перенесли. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил новую дату празднования этого профессионального праздника — 27 июля. Эта дата будет постоянной.

Это день, когда украинцы чествуют всех работников медицинской сферы, благодарят их за их непростую работу, которая еще и очень важна, особенно в современных условиях.

Поэтому не забудьте 27 июля поздравить всех медиков с их профессиональным праздником, пожелать вдохновения, сил и энергии, чтобы каждый день сталкиваться с вызовами судьбы. Поверьте, даже несколько теплых слов, полученных в этот день, помогут поднять настроение.

Поздравление с Днем медицинского работника

Дорогие медицинские работники, коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Вы представляете одну из самых благородных профессий, ведь оберегаете величайший дар Господень – человеческую жизнь! В этом жертвенном, ежедневном служении часто не имеете права на покой, отдых, собственные эмоции или даже страх. И днем и ночью Вы были рядом, чтобы успеть помочь больному! В тяжелое время Вы на круглосуточной страже человеческой жизни. Каждый из Вас выполняет сверхважную функцию лечения и спасения украинцев: будь то на приеме в поликлинике или в операционной. Пусть же Господь за ваше мужество пошлет крепкого здоровья и сил. Спасибо Вам за все, ангелы-хранители в белых халатах!

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Как много врачей хороших,

Таких как вы – в Украине единицы,

И из года в год вы снова и снова

Людей спасаете как искусные волшебницы.

В День медика желаю вам всего

То, что вы хотите всем пациентам:

Здоровья, счастья, а плохого – ничего,

Пусть в жизни будут лучшие моменты!

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Дорогие наши врачи и все медицинские работники! Сегодня в ваш праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья и радости! Чтобы было меньше больных, но была больше зарплата! Чтобы все пациенты поправлялись быстрее! Чтобы не возникало трудностей в работе и жизни! Спасибо, что вы у нас, и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете вылечиться нам от всех недугов и болезней!

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В день лучших врачей

поздравляю наших докторов!

Ибо сверхтрудная работа у вас

Жизнь спасаете постоянно.

Желаю вам на каждый день радости

пусть пройдет коварная беда.

Пусть радость каждый день дарит,

а ангелок пусть вас бодрствует!

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Выражаем самые теплые слова благодарности представителям самой гуманной в мире профессии, тем, кто не жалея усилий и времени берет на себя тяжелое бремя человеческой боли и страданий, оберегает самое ценное, что есть у человека – его жизнь. Ведь здоровье нации является базовым условием нормального развития страны, ее благосостояния. Примите пожелания крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким. Пусть сбудутся все Ваши планы, а вера и оптимизм всегда остаются с Вами!

Открытки с Днем медицинского работника Украины

С Днем медика / Фото: ТСН.ua

С Днем медика / Фото: ТСН.ua