Когда день осеннего равноденствия в 2024 году: что это за дата, чем она особенная

Осеннее равноденствие – это время, когда продолжительность дня и ночи второй раз за год становится одинаковой. Приходится оно всегда на сентябрь. Среди наших предков этот период считался особенным, а потому было немало интересных традиций.

Что означает осеннее равноденствие в астрономии

В астрономии осеннее равноденствие – это момент, когда центр солнечного диска пересекает экватор в своем видимом движении эклиптикой. Если говорить простыми словами, то в этот день продолжительность дня и ночи почти одинакова.

Мы говорим "почти", потому что астрономы определяют начало светового дня появлением края солнечного диска, а не его центра над горизонтом.

В году существует два равноденствия: весеннее (обычно приходится на март) и осеннее (в сентябре).

Когда будет осеннее равноденствие в 2024 году

Ежегодно осеннее равноденствие приходится на 22 или 23 сентября. Дата меняется из-за того, что тропический год и календарный год имеют разную продолжительность.

В 2024 году осеннее равноденствие мы будем праздновать 22 сентября в 15:43 по восточноевропейскому времени.

После этой даты в Северном полушарии планеты (то есть и в Украине тоже) дни будут становиться короче ночи. Так продлится до дня зимнего солнцестояния, которое приходится в этом году на 21 декабря.

Что нужно делать в день осеннего равноденствия

Наши предки в этот день молились Богу, благодаря Его за все дары, которые получили в течение весенне-летнего сезона.

Также это был период, когда принято поминать усопших родственников, ходить на кладбище.

Интересной традицией было украшение дома ветвями рябины со спелыми гроздьями ягод. Их раскладывали между оконными рамами или просто вешали на окно, чтобы уберечь дом и членов семьи от зла.

Дополнительно принято избавляться от всего испорченного, старого, чтобы освободить место для нового.

Существовали и запреты, о которых следует напомнить:

не сплетничайте и не ссорьтесь;

лучше избавляться от негативных мнений;

нельзя желать другим зла;

не давайте деньги взаймы.

Также не стоит начинать какие-либо новые дела. Лучше подождите более подходящего для них периода.

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