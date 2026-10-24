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Когда День святого Николая в 2026 году: дата по новому календарю и традиции праздника

День святого Николая — один из самых ожидаемых зимних праздников для украинских детей. Его связывают с подарками, семейными обычаями и добрыми делами. Каждый год накануне праздника родители готовят сюрпризы для малышей, а дети загадывают желания и ждут утренних гостинцев.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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День святого Николая 2026: дата, традиции

День святого Николая 2026: дата, традиции / © ТСН

Когда День святого Николая 2026 года, почему дата изменилась после перехода на новый церковный календарь и какие традиции сохранились в Украине читайте в материале.

Когда празднуют День святого Николая в 2026 году

В 2026 году День святого Николая по новому церковному календарю будут праздновать в воскресенье, 6 декабря. Накануне вечером 5 декабря во многих семьях будут готовить подарки, которые дети традиционно находят утром под подушкой или у кровати.

Ранее в Украине этот праздник по юлианскому календарю приходился на 19 декабря. После перехода Православной церкви Украины на новый юлианский календарь от 1 сентября 2023 года недвижимые церковные праздники начали отмечать по обновленным датам.

В то же время 19 декабря остается датой чествования святого Николая для общин и верующих, которые придерживаются старого календарного стиля.

Итак, если вы планируете праздновать новый календарь, отметьте в календаре 6 декабря 2026 года. В этот день можно поздравить детей, собраться по всей семье или приобщиться к благотворительной инициативе.

Кто такой святой Николай и почему его уважают

Святой Николай, которого также называют Николаем Чудотворцем — христианский святой, епископ Мир Ликийских, живший в IV веке на территории современной Турции.

С его именем связывают многочисленные предания о милосердии, щедрости и помощи людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах. По церковному преданию, Николай поддерживал нуждающихся и старался делать добрые дела незаметно для других.

Именно с этими историями связывают традицию тайно дарить подарки. Впоследствии образ святого стал особенно близким детям, ведь его праздник ассоциируется с заботой, приятными сюрпризами и ожиданием чуда.

В Украине святого Николая чтят на протяжении многих веков. Его считают покровителем детей, путешественников и нуждающихся в защите. Сегодня праздник остается возможностью напомнить малышам о щедрости, сочувствии и ответственности за собственные поступки.

Какие традиции на святого Николая сохранились в Украине

Самый известный обычай — оставлять детям подарки в ночь с 5 на 6 декабря. Малыш просыпается утром и ищет сюрпризы под подушкой, у кровати или в заранее подготовленном праздничном сапожке.

В разных семьях традиции могут отличаться, однако есть несколько обычаев, которые остаются популярными:

  1. Подарки для детей. Чаще родители готовят сладости, книги, настольные игры, игрушки или вещи, о которых ребенок давно мечтал. Подарок не обязательно должен быть дорогим: гораздо важнее, чтобы он соответствовал возрасту и интересам ребенка.

  2. Письма святому Николаю. В канун праздника дети пишут о своих желаниях, рассказывают о добрых поступках и делятся мечтами. Для родителей это возможность узнать, чего на самом деле хочет малышей, а также поговорить с ней о благодарности и заботе о других.

  3. Добрые дела и благотворительность. День святого Николая традиционно связывают с помощью нуждающимся. Семьи могут подготовить подарки для детей из уязвимых категорий, поддержать благотворительное собрание или помочь одиноким людям.

  4. Праздничные мероприятия. В школах, детских садах, библиотеках и культурных пространствах организуют представления, творческие занятия и встречи со святым Николаем. Такие события помогают создать праздничную атмосферу и привлечь детей к украинским обычаям.

Что подарить ребенку на святого Николая

Выбор подарка зависит от возраста, увлечений и потребностей ребенка. Не обязательно покупать многое: иногда небольшой сюрприз, подобранный с учетом интересов малышей, приносит больше радости.

Среди популярных вариантов:

  • Для дошкольников конструкторы, раскраски, наборы для творчества, мягкие игрушки.

  • Для младших школьников: книги, настольные игры, пазлы, наборы для экспериментов или рукоделия.

  • Подростки: аксессуары для хобби, наушники, товары для рисования, спорта или музыки.

  • Для детей, которые любят читать: книги в соответствии с возрастом и интересами.

  • Для всей семьи: билеты на спектакль, общий мастер-класс или другая активность, которую можно посетить вместе.

Еще один вариант — добавить в подарок открытку с теплыми словами или небольшую задачу, связанную с добрым делом. К примеру, вместе выбрать игрушки или книги для благотворительности. Так ребенок сможет почувствовать себя участником праздника, а не только получателем подарков.

Как отпраздновать День святого Николая всей семьей

Чтобы сделать 6 декабря особенным, не обязательно устраивать большое торжество. Достаточно выбрать несколько занятий, которые понравятся всем членам семьи.

Можно начать день с совместного завтрака, подготовить небольшие сюрпризы друг для друга или прочесть детям историю о святом Николае. Если позволяет погода, следует запланировать прогулку или посетить праздничное мероприятие в своем городе.

Еще одна идея — положить начало семейной традиции добрых дел. Например, накануне праздника вместе выбрать благотворительную инициативу, подготовить пакет для нуждающихся в помощи или помочь знакомым, оказавшимся в сложной ситуации.

Такие занятия помогают объяснить детям содержание праздника. День святого Николая становится возможностью говорить о щедрости, уважении к другим и готовности помочь, когда это нужно.

FAQ

Когда День святого Николая в 2026 году?

По новому церковному календарю День святого Николая в 2026 году приходится на 6 декабря, воскресенье. Придерживающиеся юлианского календаря будут праздновать 19 декабря.

Когда класть подарки под подушку на святого Николая?

По традиции, подарки кладут в ночь с 5 на 6 декабря, чтобы дети нашли их утром в день праздника по новому календарю. В семьях, празднующих по старому стилю, этот обычай связан с ночью с 18 на 19 декабря.

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