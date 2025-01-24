Когда День святого Валентина в 2025 году: изменилась ли дата, основные традиции праздника всех влюбленных

День святого Валентина — самый романтичный день года, когда влюбленные еще раз демонстрируют свои чувства и напоминают о своей любви. Изменилась ли дата этого праздника в Украине и как его празднуют в разных уголках мира?

Когда День святого Валентина в 2025 году: изменилась ли дата

1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, из-за чего многие важные церковные праздники перенеслись на 13 дней назад. Однако это не касается Дня святого Валентина. Этот праздник считается светским, а потому как праздновался 14 февраля, так и будет в дальнейшем праздноваться в эту дату.

История Дня святого Валентина: кто его придумал и когда

Многие считают, что Луперкалии, древний римский праздник плодородия, приходившийся на 15 февраля в VI веке до н.э., стал предвестником нашего современного праздника. Считается, что Луперкалии проводились для чествования римского бога плодородия Луперкса. Согласно истории этот праздник был кровожадным, насильственным и сексуальным празднованием, включавшим языческий обряд принесения в жертву козла (символа сексуальности), а затем использования его шкуры для того, чтобы бить женщин, что якобы отгоняло бесплодие.

В попытке христианизировать этот языческий праздник некоторые предполагают, что католическая церковь ввела празднование Дня святого Валентина 14 февраля, чтобы противостоять таким практикам и придать празднику религиозный смысл, используя святого как его символ.

Конечно, возникает вопрос — кем был святой Валентин? Здесь ситуация становится несколько сложной, поскольку в тот период церковной истории было несколько известных священников по имени Валентин, и вокруг каждого из них существуют различные мифы, связанные с праздником.

Одна римская легенда повествует, что Клавдий II хотел, чтобы его солдаты не отвлекались от военных обязанностей, поэтому он постановил, что им запрещено жениться, а свадьбы стали незаконными. Католический священник по имени Валентин считал это безнравственным и неписанным, поэтому он нарушил приказ Клавдия II, продолжая тайно проводить свадебные обряды. Римский император заключил в тюрьму Валентина за его неповиновение и позже обезглавил его 14 февраля за отказ отречься от своей веры, таким образом сделав его "святым" за его мученичество.

Другая легенда рассказывает о любовной истории между Валентином и слепой дочерью его тюремного надзирателя Юлией. После того, как Валентина заключили в тюрьму за помощь христианам, которых тогда преследовала власть, он ежедневно в тюрьме молился вместе с Юлией, и Бог вернул ей зрение. В ночь перед его казнью он написал письмо Юлии, подписав его: "С любовью, твой Валентин". Тогда он приобрел репутацию покровителя влюбленных.

Для того, чтобы почтить мученичество святого Валентина, папа Геласий официально отменил празднование Луперкалий в конце V века и объявил 14 февраля днем памяти святого Валентина, хотя маловероятно, что он имел в виду чествование любви, как в конце концов произошло.

Интересные факты про День святого Валентина

Интересные факты о дне святого Валентина / Фото: Фото из открытых источников

В 1300-х годах День святого Валентина официально стал праздником, связанным с любовью В средневековье считалось, что 14 февраля начинается сезон спаривания птиц. Английский поэт Средневековья Чосер закрепил связь между Днем святого Валентина, птицами и романтикой в своей поэме 1375 года "Птичий парламент", написав: "Ибо это было на день святого Валентина,/Когда каждая птица прилетает, чтобы выбрать пару". Дальше, как говорится, история сделала свое! Купидон происходит из греческой мифологии Будьте осторожны в День святого Валентина, потому что вас могут поразить стрелы Купидона. По данным Time, историю этого всемирно известного херувима можно проследить с 700 года до н.э. В Древней Греции Эрос, греческий бог любви, изображался как привлекательный молодой человек и имел силу заставлять людей безумно влюбляться. Со временем его начали использовать римляне, и он стал известен как Купидон — его образ сменился маленьким мальчиком с луком и стрелами. Благодаря своим силам, вызывающим любовь, его начали ассоциировать с Днем святого Валентина примерно в начале XIX века. Первая "валентинка" была отправлена в XV веке Согласно History.com, старейшая написанная "валентинка" датируется 1415 годом. Шарль, герцог Орлеанский, направил такую открытку своей жене, находясь в политическом заключении в Лондонской башне. Одна из строк стихотворения гласит: "Я уже болен от любви, моя нежная Валентина". Массовое производство "валентинок" началось только в 1840-х годах В XVII веке люди стали обмениваться открытками и письмами с любимыми и друзьями. Однако первые массово изготовленные "валентинки" появились только в 1840-х годах. Эстер А. Хоуленд продавала открытки с кружевом и лентами, которые сделали празднование дня влюбленных популярным в США. Первая коробка шоколадок в форме сердца была представлена в 1861 году Ее создал Ричард Кедбери, сын основателя компании "Кедбери" Джона Кедбери, который начал упаковывать шоколадки в роскошные коробки для увеличения продаж. Он представил первую коробку шоколадок в форме сердца ко Дню святого Валентина в 1861 году, и сегодня ежегодно продается более 36 миллионов таких коробок.

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