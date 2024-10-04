Когда Дмитровская поминальная суббота в 2024 году: новая дата, что следует нести в церковь

Осенью в календаре верующих особое место занимает Дмитровская поминальная суббота. После перехода на новый юлианский календарь в Украине ее дата изменилась. Когда будем поминать усопших родственников?

В христианской традиции есть особенные дни — поминальные субботы — когда верующие идут на кладбище, где поминают покойных членов семьи. Осенью таким днем является Дмитровская суббота, которая предшествует памяти Дмитрия Солунского.

Когда будет Дмитровская поминальная суббота 2024 года: новая дата

По новому лианскому календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли 1 сентября 2023 года, праздник великомученика Дмитрия Солунского приходится на 26 октября. Ближайшая суббота перед этим праздник – 19 октября. Итак, именно в этот день верующие будут поминать усопших.

Дмитровская поминальная суббота: что она значит

В церковном календаре в течение года мы имеем не одну поминальную субботу, но именно Дмитровская среди славян имеет особое значение. Хотя этот праздник очень распространен среди христиан, пришел он к нам еще с языческих времен. Именно осенью наши предки, жившие на территории современной Украины, вспоминали о своих покойных родственниках.

Дмитриевская суббота сформировалась из сочетания христианских и языческих традиций. Верующие в этот день обязательно идут на кладбище, убирают у могил родственников. Также посещают храм, где ставят свечи за упокой. Дополнительно можно заказать панихиду.

Что можно нести в церковь в Дмитровскую субботу

В Дмитровскую поминальную субботу по возможности сходите в храм. На панихиду принято нести продукты: сахар, хлеб, растительное масло, крупы. Непременно передайте записку с именами умерших родственников. Священник будет молиться о их упокоении.

Очень важно заранее заказать панихиду. Делают это обычно с вечера или перед началом богослужения. Тогда священник во время Литургии вспомнит имена тех, кто указан в записках.

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