Когда Дмитровская поминальная суббота в 2025 году: как правильно вспоминать покойников, что нести на кладбище

Дмитриевская поминальная суббота 2025 года / © Pixabay

Реклама

В 2025 году она приходится на 25 октября. Это день, когда христиане посещают кладбища, молятся за отошедшие души родных и близких и выполняют традиционные обряды памяти.

Значение Дмитровской поминальной субботы

Дмитровская суббота получила свое название в честь святого апостола и первомученика Дмитрия Солунского. В этот день Церковь призывает верующих молиться за умерших, вспоминать их добрые дела и просить Бога о покое душ.

Традиционно поминальные субботы посвящены духовной подготовке к большим праздникам и служат напоминанием о ценности жизни и родстве.

Реклама

Как правильно вспоминать покойников

Молитва дома и в церкви: Утром или перед посещением кладбища можно прочитать короткие молитвы за упокой душ: “Отче наш”, “Вечная память”. Многие церкви предлагают специальные заупокойные службы, которые следует посетить. Вспомните добрые дела усопших: Дмитровская суббота — время не только для скорби, но и для воспоминаний о хорошем, что сделали близкие. Это помогает поддержать духовную связь и дарит душевное спокойствие живым. Воспламенение свечей и лампадок: Свечи символизируют вечную жизнь и свет души умершего. Их можно зажечь в церкви или на могиле.

Что нести на кладбище

На кладбище на Дмитровскую субботу традиционно приносят:

Цветы — хризантемы, розы или другие долго стоящие осенние цветы;

Еду для поминального стола — хлеб, куличи, кутью, фрукты, печенье;

Свечи и лампадки для освещения могил;

Поминальные записки (именные письма) для церкви.

Важно помнить: главное не количество принесенного, а искренность сердца и молитва об умерших.

Посещайте кладбище вместе с семьей — это усиливает связь поколений. Уберите могилы заранее перед праздником, чтобы день памяти был чистым и спокойным. Можно принести небольшой подарок для нуждающихся как акт милосердия, посвященный памяти усопших.