Когда Фомино воскресенье в 2024 году: традиции, что нести в церковь и как правильно здороваться

Фомино воскресенье – первое воскресенье после празднования Пасхи. В народе ее называют Красная горка или Антипасха. В этот день верующие вспоминают усопших родственников. Начиная с понедельника после Фоминого воскресенья всю неделю называется "поминальной".

В 2024 году православные верующие восточного обряда праздновали Пасху 5 мая. Поэтому Фомино воскресенье, которое всегда следует после этого светлого праздника, выпадает на 12 мая.

Что означает Фомино воскресенье

Согласно церковным традициям, на Пасху Господь отпускает души усопших на землю. Именно поэтому на протяжении всей Светлой Недели среди верующих существует обычай ставить на подоконнике зажженную свечу. Она помогает душам найти путь домой. Выкладывают на окно и несколько пасхальных яиц, чтобы удовлетворить голод усопших.

В Фомино воскресенье души возвращают обратно на небеса. Потому родственники должны прийти на кладбище, чтобы с ними попрощаться. Давно даже существовала народная примета, если в этот день дождит, это значит, что душа "плачет", ведь Бог не отпустил ее грехи.

На самом деле, говорят историки, традиция "проводов" появилась на наших землях задолго до христианства. По языческим традициям праукраинцы поминали усопших родственников в период весны, когда обновляется природа. Тогда это действо символизировало коооборот "жизнь-смерть-жизнь". Наши предки верили, что "трапеза" с покойниками помогает живым обрести силы, а мертвым успокоить их дух.

Традиция перекочевала в христианство, но ее несколько изменили. Сначала молитвы пели только в храмах, но впоследствии перенесли это действо в кладбище. Там же у могил освящали еду, делились освященными продуктами. Обычно это были куличи, кныши, пироги, коливо, пасхальные яйца.

В народе первое воскресенье после Пасхи называют по-разному: Красная горка, Антипасха. Первое название наиболее распространено. Появилось оно еще в языческие времена. Так тогда называли дни настоящей весны. Люди поднимались на самое высокое место у поселения, разжигали костры, пели песни и водили хороводы. Существовала традиция проводить "ярмарки невест".

Что несут в церковь и на кладбище в Фомино воскресенье

Что несут в церковь в Фомино воскресенье / Фото: Unsplash

Особым блюдом, которое готовят на Фомино воскресенье или на поминки по только что умершему родственнику, является коливо. Готовится оно как кутья, но дополнительно поливается сахарным сиропом или медом. Сверху с помощью изюма выкладывают крест. В некоторых регионах Украины колебательно называется канун или сито. Это блюдо пришло к нам с дохристианских времен.

Кроме колива также пекут паски, красят пасхальные яйца. В старину часто готовили те блюда, которые нравились покойникам при жизни. Все продукты несли на кладбище, расстилали там скатерти между могилами и делились между собой трапезой.

Сегодня священники призывают идти на кладбище только с живыми цветами и молитвой в сердце, не устраивая среди могил обеды. Тем более что многие оставляют еду на могилах, и позже ее растягивают звери.

Как здороваться в Фомино воскресенье? Существует очень любопытная традиция. Подойдя к могилам, нужно поздороваться с ними, сказав: "Дай нам, Боже, счастье, здоровье, всякого добра, а умершим дай, Боже, лежать и эту землю держать". Также на могилах зажигают свечу с черной лентой.

Фомино воскресенье: народные приметы

Что делают на Фомино воскресенье / Фото: Unsplash

Украинцы издавна верили в приметы и поверья. С Фоминым воскресеньем также связано немало интересных. Например, верили, если молодой парень или незамужняя девушка не будут участвовать в гуляниях, судьба на них разозлится, поэтому они будут сидеть без пары до следующего года.

Существовала любопытная традиция, когда хозяйки омывали иконы в доме родниковой водой. Верили, что это поможет улучшить состояние здоровья членов семьи и материальное положение. Также утром в Фомино воскресенье этой водой обязательно умывались. Сначала старшее поколение умывало самых молодых домочадцев, а уже потом себя.

Ранним утром читали молитвы для долгой и счастливой жизни. Причем эти молитвы были обращены не только к Господу, но и к покойным родственникам, которые должны попросить за родню на том свете.

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