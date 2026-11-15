Когда и чем накрывать озимый лук, чтобы он не вымерз и не сгнил: советы огородникам

Когда укрывать озимый лук / © Фото из открытых источников

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Озимый лук способен выдерживать зимние холода, но во время сильных морозов без снега молодые растения могут пострадать. В то же время слишком раннее утепление грядки иногда приносит больше вреда, чем пользы: под толстым слоем влажной мульчи лук может выпревать, а луковицы загнивать. Поэтому огородникам важно правильно выбрать время для укрытия и использовать материалы, пропускающие воздух.

Когда именно нужно укрывать озимый лук

Главное правило — не накрывать грядку во время теплой осенней погоды. Лучшее время для основного зимнего мульчирования наступает тогда, когда устанавливается стойкое похолодание, а верхний слой почвы уже начинает подмерзать.

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Не стоит ориентироваться только на календарные даты: в разных областях Украины морозы приходят в разное время. Если днем держится плюсовая температура, а земля остается влажной, с укрытием лучше подождать.

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Особенно важно защитить лук, если грядка расположена на открытом ветреном месте, зима в вашей местности обычно малоснежная или посадили поздно и растения не успели хорошо укорениться.

Чем укрыть лук, чтобы он не вымерз и не сгнил

Для зимней защиты лучше всего подходят сухие, рыхлые материалы, не задерживающие чрезмерную влагу и обеспечивающие доступ воздуха.

Огородники могут использовать:

Сухую солому. Она хорошо удерживает тепло, защищает почву от резких перепадов температуры и не образует плотную корку.

Опавшие листья. Подойдут сухие листья со здоровых деревьев. Его желательно измельчить, чтобы оно не сбивалось в тяжелый влажный слой.

Хвойные ветки. Лапник помогает удерживать снег и защищает посадки от холодного ветра.

Сухие измельченные растительные остатки. Можно использовать здоровые сухие стебли кукурузы и другие не слеживающиеся растительные материалы.

Оптимально распределить мульчу рыхлым слоем примерно 3-5 см, не прижимая ее к земле. Если материал легкий и его может разнести ветер, сверху можно положить несколько веток ели.

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Для дополнительной защиты от мороза используют белое агроволокно. Его нужно хорошо закрепить, чтобы ветер не сорвал укрытие. Полиэтиленовую пленку без вентиляции применять не следует: под ней скапливается конденсат, а чрезмерная влажность повышает риск выпревания.

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