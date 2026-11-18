Укрытие растений

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Зимнее укрытие не всегда защищает растения от гибели. Иногда оно, наоборот, вредит из-за накопления влаги и недостаточной вентиляции. Поэтому важно не только правильно выбрать материал, но и не торопиться с укрытием.

Специалисты рассказали, когда и чем укрывать растения на зиму, как защитить различные садовые культуры и какие ошибки следует избегать.

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Почему растения могут погибнуть зимой даже под укрытием

Не все растения погибают из-за сильных морозов. Иногда причиной становятся чрезмерная влага, недостаток воды или резкие перепады температур.

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Выпревание. Если укрыть растение слишком рано, когда на улице еще тепло, под укрытием будет накапливаться влага. Из-за плохой вентиляции побеги будут оставаться влажными, что может привести к появлению грибка и гниению. Особенно опасно плотное укрытие во время зимних оттепелей.

Зимнее высушивание. Хвойные и вечнозеленые растения теряют влагу даже зимой. Но когда земля промерзает, корни не могут поглощать из нее воду. В результате растение постепенно высыхает. Чаще это происходит в конце зимы, когда солнце светит ярче, а почва остается мерзлой. Поэтому хвоя может желтеть и буреть, а листья — засыхать.

Выпирание корней из земли. Когда морозы сменяются оттепелями, почва то замерзает, то оттаивает. Поэтому он может подниматься и постепенно выталкивать корни растений ближе к поверхности. Обнаженные корни сильнее страдают от морозов и высыхания. Особенно опасно это для молодых растений, посадивших осенью и еще не успевших хорошо укорениться.

Когда нужно укрывать растения на зиму

Торопиться с укрытием растений не стоит. Если сделать это слишком рано, когда на улице еще тепло, под защитным материалом будет накапливаться влага, из-за которой побеги могут начать гнить.

Многие морозостойкие растения хорошо переносят первые заморозки до -1…-3 °C. Такое похолодание помогает им постепенно подготовиться к зиме.

Основное укрытие для нуждающихся растений обычно устанавливают после устойчивого похолодания, когда температура опускается примерно до -5…-7 °C, а верхний слой почвы начинает промерзать.

В Украине такие условия часто складываются в конце ноября или начале декабря. Однако точные сроки зависят от региона, погоды и морозостойкости конкретного растения. Теплолюбивые культуры могут нуждаться в защите раньше.

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Важно, чтобы под укрытием циркулировал воздух. Для этого вокруг куста можно установить каркас и натянуть на него агроволокно. Так материал не будет прижимать побеги, а между ним и растением будет оставаться воздушная прослойка.

Чем можно укрывать растения, а какие материалы лучше не использовать

Для зимней защиты подходят материалы, которые помогают сохранять стабильные условия и не задерживают чрезмерную влагу.

Агроволокно. Для чувствительных кустов можно использовать материал плотностью 60 г/м2 или два слоя по 30 г/м2. Его натягивают на каркас, чтобы не прижимать ветки.

Хвойные ветки. Лапник хорошо пропускает воздух, задерживает снег и может защищать низкорослые растения от холодного ветра.

Сухие листья. Для укрытия подходит, в частности, дубовые и кленовые листья. Оно помогает утеплить почву, однако важно, чтобы материал был сухим и здоровым.

В то же время не следует плотно обертывать кусты полиэтиленовой пленкой. Она задерживает влагу, а во время оттепелей способствует образованию конденсата.

Нежелательно использовать старые одеяла и тряпки, которые намокают и примерзают к растениям. Не подходят для непосредственного укрытия и свежая трава или влажный перегной, способствующий выпреванию.

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Как укрыть розы на зиму

Чайно-гибридные розы, флорибунди и некоторые шрабы нуждаются в дополнительной защите в холодных регионах. Перед укрытием из кустов убирают больные и поврежденные листья. При необходимости укорачивают побеги, мешающие установке каркаса.

Основание куста можно окучить сухой землей или компостом на высоту примерно 25-30 см. После этого устанавливают каркас и накрывают его агроволокном плотностью 60 г/м².

До наступления устойчивых морозов нужно обеспечивать проветривание, чтобы под укрытием не скапливалась влага.

Плетистые розы готовят к укрыванию отдельно. Пока побеги остаются гибкими, их аккуратно снимают с опоры, пригибают к земле и фиксируют. Под ветки можно подложить хвойный лапник или доски, чтобы они не контактировали с влажной почвой. Сверху устанавливается каркас с защитным материалом.

Как подготовить гортензии к зиме

Способ укрытия зависит от вида гортензии.

Волотистые и древовидные гортензии обычно хорошо выдерживают морозы. Они цветут на побегах текущего года, поэтому в сложном укрытии преимущественно не нуждаются. Для защиты корневой системы достаточно замульчировать основание куста слоем примерно 7-10 см. Сухие соцветия можно оставить до весны.

Крупнолистные гортензии требуют большего внимания. Многие их сорта формируют цветочные почки на прошлогодних побегах, поэтому подмерзание ветвей может привести к отсутствию цветения в следующем сезоне.

Для защиты побеги осторожно пригибают к земле, фиксируют и покрывают сухими листьями и агроволокном на каркасе.

Как укрыть клематисы

При подготовке клематисов к зиме особое внимание нужно уделить защите основания куста, поскольку от его сохранения зависит восстановление растения весной.

Для этого вокруг основания клематиса насыпают сухой торф или компост слоем примерно 10-15 см. Такое укрытие помогает защитить прикорневую зону от промерзания и резких перепадов температур.

Важно, чтобы у основания куста не скапливалась вода. Чрезмерная влажность, особенно во время зимних оттепелей, может повлечь загнивание растения.

Нужно ли укрывать лаванду

Для лаванды опасны не только морозы, но и чрезмерная зимняя влажность. Из-за переувлажнения почвы и отсутствия вентиляции корни и нижняя часть побегов могут загнивать.

Морозостойкие сорта во многих регионах хорошо зимуют без укрытия. В более холодных местностях кусты можно слегка прикрыть хвойными ветвями.

Как защитить рододендроны и хвойные растения

Вечнозеленые рододендроны и хвойные растения могут пострадать зимой не только от морозов, но и недостатка влаги. Они продолжают испарять воду через листья и хвою даже в холодное время года. Когда почва замерзает, корни уже не могут пополнять ее запасы. Поэтому растения могут высыхать, особенно под влиянием солнца и холодного ветра.

Чтобы предотвратить зимнее высушивание, осенью, до промерзания почвы, растения нужно хорошо полить. Для взрослого куста может потребоваться 40-60 литров воды, однако количество зависит от размера и влажности земли.

После полива почву вокруг рододендронов мульчируют торфом или корой слоем 7–10 см. Это помогает сохранить влагу и защитить корни от резких перепадов температур.

В конце зимы, когда солнце становится активнее, рододендроны и молодые хвойные растения можно притенить с южной стороны мешковиной или агроволокном. Такая защита уменьшает потерю влаги из-за листьев и хвои.

Для колоновидных туй и можжевельников существует еще одна опасность — мокрый снег. Под его тяжестью ветки могут сгибаться или ломаться. Чтобы этого избежать, крону осенью осторожно обвязывают шпагатом по спирали, не стягивая ветви слишком плотно.

Какие растения не нужно укрывать на зиму

Многие распространенные садовые культуры хорошо зимуют без специального укрытия, если они приспособлены к местному климату.

Среди декоративных кустов это спирея, пузыреплодник, дерн, сирень, чубушник, калина, форзиция и кизильник.

Из многолетних цветов обычно не нуждаются в сложной защите хосты, флоксы, лилейники, астильбы, эхинацеи и рудбекии.

Тюльпаны, нарциссы, крокусы и мускари также хорошо зимуют в почве в условиях посадки.

Декоративные злаки, в частности мискантес, костра и воин, часто оставляют необрезанными до весны. Сухие стебли помогают защищать основание растения от чрезмерного проникновения влаги.

Молодые посадки при необходимости можно дополнительно замульчировать.

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