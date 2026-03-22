Когда и как обрезать розы весной: советы для обильного цветения

С приближением весны садоводы начинают готовить участки к новому сезону. Один из ключевых этапов ухода за садом — обрезка роз, которая непосредственно влияет на их цветение, форму и общее состояние.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Как отмечают розариан Уэс Гарвелл и директор по информации о растениях компании Monrovia Меган Макконнелл, обрезка помогает стимулировать новый рост и укрепить растение. Удаление сухих, поврежденных или больных побегов позволяет розе направить ресурсы на развитие здоровых ветвей и формирование бутонов.

По словам Макконнелл, обрезка также способствует лучшей структуре куста и поддерживает его оптимальный размер. Кроме того, она помогает растению формировать новые побеги, что делает куст более густым и более жизнеспособным.

Эксперты отмечают, что лучшее время для обрезки большинства роз — конец зимы или начало весны, когда растение выходит из периода покоя. Основной ориентир — первые признаки набухания почек. При этом важно провести обрезку до того, как роза полностью начнет распускаться.

Сроки могут разниться в зависимости от климатических условий. В более теплых регионах обрезку часто проводят с конца января до февраля, тогда как в более прохладном климате этот период может смещаться на март или даже начало апреля. Специалисты советуют ориентироваться на местный прогноз погоды, чтобы избежать влияния поздних заморозков.

Отдельно отмечается, что розы, которые уже отцвели, следует обрезать в начале лета — сразу после завершения цветения. В конце лета допускается только легкое формирование куста, поскольку чрезмерная обрезка в это время может уменьшить количество цветов в следующем сезоне.

Во время обрезки рекомендуют начинать с удаления всех мертвых, поврежденных или больных побегов. Также стоит срезать ветки, которые перекрещиваются или трутся друг о друга, ведь это может приводить к повреждениям и ухудшению циркуляции воздуха.

Эксперты советуют открывать центр куста, чтобы обеспечить доступ солнечного света и воздуха. Это помогает уменьшить риск болезней и способствует здоровому росту растения.

Срезы следует делать примерно на несколько миллиметров выше почки, направленной наружу, под небольшим углом. Такой подход направляет новые побеги наружу от центра куста и формирует более правильную структуру растения.

Для многих сортов, в частности чайно-гибридных и флорибунда, рекомендуется укорачивать куст примерно на треть или до половины его высоты. Это способствует более активному росту и формированию большего количества цветов.

В то же время, как отмечает Макконнелл, некоторые современные сорта роз, повторно цветущие, не требуют обязательной обрезки для поддержания цветения. В таких случаях обрезку можно проводить только для коррекции формы или размера куста весной.

