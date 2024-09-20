Когда и как обрезать виноград осенью: полезные советы, правила и схемы

Когда лучше всего обрезать виноград осенью и как это делать

В течение вегетационного периода виноград образует гораздо больше побегов и гроздей, чем может обеспечить питательными веществами. И если виноград не обрезать, ягоды будут мелкими, не будут вызревать, а лоза будет удлиняться. Поэтому обрезка винограда в течение сезона неизбежна.

Когда лучше обрезать виноград осенью или весной

Поклонники есть как у весенней, так и осенней обрезки. Те, кто считает, что нужно обрезать осенью, аргументируют тем, что весной, в лозах начинается сокодвижение, обрезание может спровоцировать «плач лозы» – истечение пасоки с места среза вниз по лозе. Но такой проблемы можно предотвратить, если делать срезы в направлении от почки.

Поклонники весенней обрезки утверждают, что осенью виноград переходит в состояние покоя, питательные вещества из побегов, которые были сформированы за лето, перемещаются к корням. Обрезка в это время уменьшит объемы питания, что ослабит лозу в целом.

Специалисты в решении вопроса, когда обрезать виноград, советуют придерживаться следующего правила – укрывной виноград лучше обрезать осенью, потому что обрезанную лозу удобнее накрывать. К работе приступают через 2-3 недели после ноября, когда движение питательных веществ уже прекращено. Сорта, которые не будут укрывать на зиму, лучше обрезать весной до момента появления почек.

Основные правила обрезки винограда

Общие правила обрезки, не зависимо от времени года следующие:

Обрезку нужно производить хорошо заточенным инструментом – секатором.

Лозу обрезают только с одной стороны.

Направление среза побега должно быть ориентировано от ячейки.

Плодовая стрелка всегда должна находиться выше сучка замещения.

В общем, частичную обрезку винограда проводят постоянно, с весны до осени.

Весной отрезают подмерзшие, поврежденные ветви, или ветви, которые выглядят больными. Затем удаляют побеги толщиной более 12 мм, а также слабые и тонкие, менее 5 мм. Побеги укорачивают так, чтобы на каждом осталось не более 10-15 ячеек и примерно 1-2 узла.

Летние работы с виноградом

Прореживают виноград и летом. После цветения в нижней части каждого побега с гроздями обрезают по 5-10 листьев.

виноград и летом. После цветения в нижней части каждого побега с гроздями обрезают по 5-10 листьев. Виноград пасынкуют . Пасынки – это побеги особого вида, образующиеся в пазухах листьев из летних почек в течение всего сезона, которые образуют ненужную тень в районе завязей и отбирают у растения питательные вещества. Пасынку дают немного подрасти, затем его удаляют, оставив до 2 нижних листьев, чтобы на том же месте не вырос новый пасынок.

. Пасынки – это побеги особого вида, образующиеся в пазухах листьев из летних почек в течение всего сезона, которые образуют ненужную тень в районе завязей и отбирают у растения питательные вещества. Пасынку дают немного подрасти, затем его удаляют, оставив до 2 нижних листьев, чтобы на том же месте не вырос новый пасынок. Проводят карбование лозы в августе, когда распускаются «коронки» побегов, а рост лозы замедляется. Эта процедура требуется, чтобы питательные вещества перенаправлялись на созревание ягод в гроздях. Для этого верхушки побегов укорачивают на 15-20 см.

Когда и как обрезать виноград осенью

Когда обрезать виноград осенью

Обрезать виноград осенью нужно через 1-2 недели после сбора урожая. Обычно листья еще присутствуют на винограде. Можно дождаться ноября или просто листья обобрать.

Как обрезать виноград осенью

Лозу нужно обрезать до древесины, имеющей на срезе светло-зеленый цвет, до "живой" древесины.

В месте среза над почкой должно быть до 2 см побега. На каждой плодовой стрелке лозы должны оставаться глазки, точное количество которых зависит от диаметра побега. К примеру, при толщине ветки в 5 мм на ней оставляют 5 глазков. При диаметре в 6, 7 или 8 мм уже 6. При толщине в 9 и 10 мм число глазок равно или на 1-2 больше значения диаметра. Количество глазок, которые нужно оставить, зависит не только от диаметра побега, но и от веса гроздья — чем оно больше, тем больше глазок нужно оставить.

Если молодых побегов на растении замечаете много, а толщина такая же, как и в прошлом году, то это означает, что виноград истощен от большого урожая. В таком случае нужно максимально обрезать ветки куста.

Схема обрезки молодого винограда осенью

В первый год осенью в лозы без веток срезают верхушку так, чтобы осталось 3-4 почки.

В следующем году из нее вырастут два боковых побега – их осенью вместе с верхушкой укоротите до 2 почек.

На третий год на лозе будет 6 веток – снова укоротите их так, чтобы осталось 3–4 почки на свежих приростах, при этом более старые части побегов будут с одревесневшей корой.

На четвертый год снова укоротите только зеленые приросты, оставляя 4 почки. Таким образом формируются рукава – крепкие боковые лозы.

При обрезке бокового побега до 2–3 почек из него образуется сучок замещения. Он дает несколько побегов, которые обычно обрезают, а один оставляют на плодоношение. Во время укорочения побегов следует оставлять пенек до 3 см над почкой.

Если с одного места растут 2–3 побега, оставьте самый крепкий. На рукавах, как и на скелетных ветвях деревьев, оставляют по 3–4 лозы этого года, тогда как уже отплодоносившие побеги обрезают.

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