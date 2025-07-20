Когда и как пересаживать клубнику и землянику, чтобы к осени укоренились все кусты

Как и когда пересаживать кусты клубники и земляники / © www.freepik.com/free-photo

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Клубника и земляника — одни из самых любимых ягод, которые растут на каждом украинском огороде. Однако, чтобы получать стабильно обильный урожай, кусты необходимо регулярно обновлять. Следует понимать, что пересадка — это не просто смена места, а настоящая «перезагрузка» культуры. Если все сделать правильно, уже в следующем году ягод будет в разы больше, а сами кусты будут расти здоровыми и крепкими.

Когда пересаживать клубнику и землянику

Лучшее время для пересадки — с конца июля до середины августа.

Это идеальный период, когда:

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земля еще теплая;

влага чаще задерживается после дождей;

до осенних холодов еще достаточно времени, чтобы сформировать крепкую корневую систему.

В северных регионах Украины лучше завершить пересадку к 15 августа. В южных областях можно пересаживать до конца августа или даже в начале сентября, если нет жары.

Как правильно пересадить клубнику и землянику, чтобы укоренилась

Выберите здоровые кусты. Лучше всего использовать 1-летние розетки от материнского растения, уже имеющие собственные корни.

Подготовьте новую грядку. Участок должен быть солнечным, с плодородной и легкой почвой. Перед посадкой землю следует перекопать, добавить перегной или компост.

Правильная схема посадки. Междурядье должно быть 30-40 см, расстояние между кустами — 20-25 см. Не сажайте слишком глубоко, серединка куста должна оставаться на уровне почвы.

Умеренный полив. После пересадки обязательно обильно полейте каждый кустик. В дальнейшем поддерживайте почву умеренно увлажненной в течение 3 недель, пока будут приживаться кусты.

Мульчирование. Чтобы сохранить влагу внутри почвы и защитить корни от перегрева, замульчивайте землю вокруг кустов сеном, соломой или опилками.

Какие рекомендации по посадке кустов клубники и земляники

Не пересаживайте растения в жару, лучше делать это в пасмурный день или вечером.

Не используйте старые кусты, которым более 3 лет, они быстро теряют свою производительность.

Не забывайте о профилактической обработке культуры от болезней и вредителей.