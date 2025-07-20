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Когда и как пересаживать клубнику и землянику, чтобы к осени укоренились все кусты
Если следовать этим советам, к осени растения успеют укорениться, нарастить листья и заложить почки для будущего урожая. А уже следующим летом вы будете собирать сладкие и сочные ягоды из крепких, здоровых кустов.
Клубника и земляника — одни из самых любимых ягод, которые растут на каждом украинском огороде. Однако, чтобы получать стабильно обильный урожай, кусты необходимо регулярно обновлять. Следует понимать, что пересадка — это не просто смена места, а настоящая «перезагрузка» культуры. Если все сделать правильно, уже в следующем году ягод будет в разы больше, а сами кусты будут расти здоровыми и крепкими.
Когда пересаживать клубнику и землянику
Лучшее время для пересадки — с конца июля до середины августа.
Это идеальный период, когда:
земля еще теплая;
влага чаще задерживается после дождей;
до осенних холодов еще достаточно времени, чтобы сформировать крепкую корневую систему.
В северных регионах Украины лучше завершить пересадку к 15 августа. В южных областях можно пересаживать до конца августа или даже в начале сентября, если нет жары.
Как правильно пересадить клубнику и землянику, чтобы укоренилась
Выберите здоровые кусты. Лучше всего использовать 1-летние розетки от материнского растения, уже имеющие собственные корни.
Подготовьте новую грядку. Участок должен быть солнечным, с плодородной и легкой почвой. Перед посадкой землю следует перекопать, добавить перегной или компост.
Правильная схема посадки. Междурядье должно быть 30-40 см, расстояние между кустами — 20-25 см. Не сажайте слишком глубоко, серединка куста должна оставаться на уровне почвы.
Умеренный полив. После пересадки обязательно обильно полейте каждый кустик. В дальнейшем поддерживайте почву умеренно увлажненной в течение 3 недель, пока будут приживаться кусты.
Мульчирование. Чтобы сохранить влагу внутри почвы и защитить корни от перегрева, замульчивайте землю вокруг кустов сеном, соломой или опилками.
Какие рекомендации по посадке кустов клубники и земляники
Не пересаживайте растения в жару, лучше делать это в пасмурный день или вечером.
Не используйте старые кусты, которым более 3 лет, они быстро теряют свою производительность.
Не забывайте о профилактической обработке культуры от болезней и вредителей.