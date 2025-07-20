ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
306
Время на прочтение
2 мин

Когда и как пересаживать клубнику и землянику, чтобы к осени укоренились все кусты

Если следовать этим советам, к осени растения успеют укорениться, нарастить листья и заложить почки для будущего урожая. А уже следующим летом вы будете собирать сладкие и сочные ягоды из крепких, здоровых кустов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как и когда пересаживать кусты клубники и земляники

Как и когда пересаживать кусты клубники и земляники / © www.freepik.com/free-photo

Клубника и земляника — одни из самых любимых ягод, которые растут на каждом украинском огороде. Однако, чтобы получать стабильно обильный урожай, кусты необходимо регулярно обновлять. Следует понимать, что пересадка — это не просто смена места, а настоящая «перезагрузка» культуры. Если все сделать правильно, уже в следующем году ягод будет в разы больше, а сами кусты будут расти здоровыми и крепкими.

Когда пересаживать клубнику и землянику

Лучшее время для пересадки — с конца июля до середины августа.

Это идеальный период, когда:

  • земля еще теплая;

  • влага чаще задерживается после дождей;

  • до осенних холодов еще достаточно времени, чтобы сформировать крепкую корневую систему.

В северных регионах Украины лучше завершить пересадку к 15 августа. В южных областях можно пересаживать до конца августа или даже в начале сентября, если нет жары.

Как правильно пересадить клубнику и землянику, чтобы укоренилась

  • Выберите здоровые кусты. Лучше всего использовать 1-летние розетки от материнского растения, уже имеющие собственные корни.

  • Подготовьте новую грядку. Участок должен быть солнечным, с плодородной и легкой почвой. Перед посадкой землю следует перекопать, добавить перегной или компост.

  • Правильная схема посадки. Междурядье должно быть 30-40 см, расстояние между кустами — 20-25 см. Не сажайте слишком глубоко, серединка куста должна оставаться на уровне почвы.

  • Умеренный полив. После пересадки обязательно обильно полейте каждый кустик. В дальнейшем поддерживайте почву умеренно увлажненной в течение 3 недель, пока будут приживаться кусты.

  • Мульчирование. Чтобы сохранить влагу внутри почвы и защитить корни от перегрева, замульчивайте землю вокруг кустов сеном, соломой или опилками.

Какие рекомендации по посадке кустов клубники и земляники

  • Не пересаживайте растения в жару, лучше делать это в пасмурный день или вечером.

  • Не используйте старые кусты, которым более 3 лет, они быстро теряют свою производительность.

  • Не забывайте о профилактической обработке культуры от болезней и вредителей.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
306
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie