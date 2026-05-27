Когда и как подкармливать помидоры: простая система из трех шагов для обильного урожая

Если внести удобрения в неправильный период, растение может пойти в ботву или, наоборот, дать слабый урожай. Существует простая и эффективная 3-этапная схема подкормки томатов, которая помогает получить стабильно обильный урожай. О ней пишут в Tom’s Guide.

Первая подкормка: после высаживания рассады

Первые 1-2 недели после пересаживания томаты активно адаптируются к новой среде. В этот период важно не перегружать растение азотом.

Что использовать:

легкие азотные удобрения или комплексные смеси;

органические настои (например, перегной или травяной настой).

Цель:

укрепить корневую систему;

стимулировать рост зеленой массы;

помочь растению прижиться.

Важно: не переборщить с азотом, чтобы растение не начало «жировать» (наращивать листья вместо плодов).

Вторая подкормка: период бутонизации и цветения

Это критически важный этап, когда формируется будущий урожай.

Что использовать:

фосфорно-калийные удобрения;

древесная зола;

специальные смеси для цветения томатов.

Цель:

стимулировать образование завязи;

улучшить количество цветов;

повысить стойкость растения к стрессу.

Именно в этот период правильное питание определяет, сколько плодов вы получите.

Третья подкормка: период плодоношения

Когда на кустах уже появляются первые плоды, растение нуждается в поддержке их наливания и созревания.

Что использовать:

калийные удобрения;

кальций (для предотвращения вершинной гнили);

органические подкормки с минимумом азота.

Цель:

ускорить созревание плодов;

улучшить вкус и сахаристость;

предотвратить болезни и дефициты.

Дополнительные советы для большого урожая

Поливайте регулярно, но без переувлажнения. Избегайте излишка азота во второй половине сезона. Чередуйте органические и минеральные удобрения. Подпитывайте только во влажную почву. Удаляйте лишние пасынки для лучшего плодоношения. Правильный баланс подкормки — это половина успеха в выращивании томатов.

FAQ

Когда впервые подкармливать помидоры после высаживания?

Первую подкормку проводят через 7–14 дней после высаживания рассады, когда растение начинает активно приживаться.

Чем подкормить помидоры во время цветения для лучшей завязи?

Лучше всего использовать фосфорно-калийные удобрения или древесную золу, стимулирующие образование цветов и завязи.

Как часто нужно подкармливать томаты для большого урожая?

Обычно достаточно трех основных этапов подкормки, но при необходимости можно дополнительно поддерживать растение раз в 2–3 недели в период плодоношения.

