Когда и как правильно пересаживать пионы: новые побеги будут расти по пять штук за ночь

Пионы можно с уверенностью назвать настоящим украшением любого сада. Однако чтобы эти растения радовали своим пышным цветением, их нужно вовремя и правильно пересаживать.

По словам экспертов, лучшее время для пересадки пионов — конец августа — конец сентября. Весной пересаживать эти цветы не желательно, потому что у них в этот период начинается активный рост.

Чтобы растение позже пышно цветуло, важно обеспечить ему правильную высадку и уход. Не забывайте, что пион любит хороший дренаж почвы и достаточно света. Учитывается и глубина высадки. Именно она влияет на то, насколько быстро почки смогут восстановить рост и предотвращает их загнивание.

Благодаря систематической поливе цветы получают достаточно влаги, чтобы образовывать все больше и больше бутонов. Чтобы удерживать в земле влагу можно использовать мульчирование, оно же удручает и рост сорняков.

Очень важно помнить несколько важных правил пересадки пионов. В первую очередь, за несколько дней до запланированной процедуры цветы нужно обильно полить. Также осторожно окопайте куст по кругу, используя вилы и отступая от стебля около 30-40 см.

Подкапывают куст снизу и действуют очень осторожно. Затем можно приподнять его на поверхность, очистить корни от грунта, разделить на частицы. Теперь можете вырыть яму глубиной до 70 см и диаметром около 60 см. На дно обязательно выложите дренаж из битого кирпича или керамзита. Затем центр углубления забрасывайте землей, чтобы образовался бугор. Распрямите корни растения на горке.

После этого ямку заполните землей полностью, слегка утрамбовывая. Не забудьте все пересаженные кусты щедро полить. В течение первых 2-3 недель после пересадки пионы требуют регулярной поливки. В первый год после процедуры они могут не цвести – это нормально. Растение в этот период сосредоточено на укоренении.

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