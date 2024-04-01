Когда и как сажать арбузы и дыни на рассаду: благоприятные дни 2024 года

Когда сеять арбузы и дыни: сроки посадки бахчевых на рассаду

Арбузы, дыни – культуры, очень требовательные к теплу. Поэтому раньше их выращивали только в южных регионах страны. Сегодня селекционеры вывели сорта бахчевых культур с коротким вегетационным периодом, благодаря чему, высевая арбуз и дыню на рассаду, огородники и садоводы научились получать сладкие плоды даже в тех краях, где не слишком подходящий климат.

Выбор семян арбуза для рассады

При покупке семян арбуза или дыни следует обратить внимание на их адаптированность к конкретному региону, срок созревания, свежесть материала, размеры плодов. Огромные бахчевые зреют в теплом климате, а для северных регионов больше подходят сорта с меньшими габаритами. Размер на вкус и сочность мякоти никак не влияет.

Когда сажать арбузы и дыни на рассаду – благоприятные дни 2024 года.

Со времени сева на рассаду до его пересадки должно пройти 26-35 дней. Когда сажать арбуз и дыню в Украине на рассаду зависит от региона, сорта, погодных условий, благоприятных дней по лунному календарю.

Благоприятными днями в апреле являются 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 числа.

Дни, благоприятные для посева арбузов и дынь в мае – 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 числа.

Самыми благоприятными днями апреля являются 25 и 26 числа, лучше всего сеять семена именно в эти даты.

Как правильно сажать арбузы на рассаду

Почву для рассады дыни и арбуза можно приготовить самостоятельно. Чтобы приготовить ведро землесмеси, понадобится одна часть субстрата, треть перегноя. Можно добавить подкормку – по одной большой ложке азотного и калийного удобрения, три ложки состава с фосфором.

Семена предварительно замочить в теплой воде (+25 °C) или в растворе иммуностимулятора.

У рассады арбузов и дынь нежная корневая система, поэтому сеять лучше в отдельные емкости (стаканчики, но лучше торфяные горшки). Семена располагают в земле на боку, присыпают землесмесью, до появления первой всходов посадку прикрывают пленкой. Оптимальная температура для роста +22-25 °C.

Как сажать арбуз в теплице.

Арбузы и дыни не любят холода, поэтому рассаду можно пересаживать в теплицу с подогревом в середине мая. В противном случае с посадкой лучше подождать.

Грунт готовят заранее. Снимают верхний слой, на дно засыпают сено и перегной. Добавляют азотсодержащее удобрение и заливают горячей водой. Сверху засыпают грунтом. Для прогрева грядки можно дополнительно накрыть.

Чаще всего рассаду арбуза или дыни рассаживают по схеме 70 на 50 см. Дистанция при посадке зависит от сорта.

Торфяные горшки помещают в лунку. Если рассада выращивалась в пластиковых стаканчиках, корни с грунтом достают и осторожно пересаживают так, чтобы земляной ком выглядел на 1-2 см.

В одну ямку иногда высаживают по два растения, направляя их рост на противоположные стороны.

Пересадка рассады арбуза и дыни в открытый грунт

Пересаживать рассаду в открытый грунт можно с середины июня

Лучше всего сеять на месте многолетних трав, пшеницы, кукурузы. Почву готовят с весны, удобряя и поливая. За полторы недели до пересадки рассаду начинают закалять.

Схема посадки – 140 на 70 см или две лунки на квадратный метр. Корневую шею при посадке не углубляют.

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