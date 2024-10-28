Когда и как сажать чеснок и лук на зиму в ноябре 2024 года по лунному календарю

Огородникам назвали благоприятные дни для посадки чеснока и лука на зиму 2024 года

Преимущественно лук и чеснок на зиму сажают в октябре, а в такую теплую осень, как казалось в этом году, можно и в ноябре. Если посадить лук и чеснок в благоприятные дни и соблюдать правила агротехники, можно получить значительный урожай.

Агрономы советуют сажать лук и чеснок за месяц, полтора до постоянных морозов.

Когда сажать на зиму по лунному календарю в ноябре 2024 года

Благоприятные дни для посадки – 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30 ноября.

Неблагоприятные дни для посадки чеснока и лука на зиму 2024 года – 1, 4, 5, 9, 10 ноября.

Благоприятные дни календаря – это одно дело, но без должного подбора участка, посадочного материала и правильной посадки – урожая не будет.

Как садить чеснок и лук под зиму.

Посадка чеснока и лука под зиму начинается с подготовки почвы – за 2 недели до высадки посевного материала выбранный участок нужно перекопать, внести подкормку с калием плюс органика. Удобрение для лука и чеснока при посадке осенью не должно содержать больших концентраций азота. Вносят 6 кг перегноя на квадратный метр грядок и минеральные удобрения, например Сульфат калия, Суперфосфат двойной.

Лук достаточно перебрать, удалив подгнившие или зараженные луковицы. В чесноке отберите самые большие и здоровые головки. Разделите головки чеснока на зубчики непосредственно перед посадкой, чтобы не допустить их высыхания. высаживайте только наружные большие и здоровые зубчики. Внутренние мелкие могут давать слабый урожай. Зубчики можно закалить оставить их в холодильнике при температуре +2-4°C на 1-2 недели перед посадкой.

Для обеззараживания посадочного материала можно использовать слабый раствор марганцовки 1 г на 1 л – 30 минут, обычную поваренную соль 3 ст. ложки на 5 л воды на пару часов. Можно приготовить раствор золы – смешать 400 г золы на 2 литра воды и прокипятить смесь 30 минут. После охлаждения поместите лук или чеснок на 2 часа. Завершать дезинфекцию агрономы рекомендуют раствором медного купороса – 1 ст. ложка на 10 л воды – на 10-15 минут. Замачивать нужно перед посевом лука и чеснока под зиму, затем тщательно подсушите луковицы или зубчики в тени в течение нескольких часов, чтобы предотвратить их гниение в почве.

Зубчики чеснока нужно сажать на глубину 5-8 см, на расстоянии между соседями – 10-15 см, между рядами – 20-25 см. Луковицы высаживают на глубину около 3-4 см, расстояние между луковицами – 6-10 см, между рядами – 20-25 см.

После посадки грядку можно мульчировать перегноем или соломой, чтобы оградить посадки от морозов. Целесообразно дополнительное укрытие лапником или агроволокном.

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