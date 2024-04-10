Когда и как сажать кабачки в почву и на рассаду: благоприятные дни в 2024 году

Кабачки – одна из самых популярных овощных культур в Украине. Эти вкусные и полезные плоды выращивают и опытные садоводы и новички.

Если вы планируете посадить кабачки 2024 года, то следует знать об оптимальных сроках посева семян в открытый грунт и рассаду.

Когда сажать кабачки в 2024 году в открытый грунт

Кабачки – теплолюбивые растения, поэтому высевать семена в открытую почву следует только после того, как минует угроза весенних заморозков, а земля хорошо прогреется. По рекомендациям производителей семян, в большинстве регионов Украины оптимальное время для посева кабачков – это вторая половина апреля и июнь.

Однако в этом году весна зацвела уже с конца марта, так что в 2024 году благоприятные дни для посева кабачков в открытую почву приходятся на следующие даты:

15-17 апреля;

22-24 апреля;

29-31 апреля.

Перед посевом семена кабачков советуют замачивать в теплой воде на 12 часов – это ускорит прорастание. Высевать семена лучше на глубину 3-4 см. Поэтому присыпать семена следует руками, разрыхляя землю. Расстояние между растениями должно быть не менее 70 см.

Для посева выбирайте солнечные участки с плодородной и хорошо дренированной почвой. Кабачки очень требовательны к влаге, поэтому не забывайте регулярно поливать растения, особенно в жару.

Когда сажать кабачки на рассаду в 2024 году

Если вы хотите получить ранний урожай кабачков, выращивайте рассаду. Высевать семена на рассаду нужно за 3-4 недели до высадки в открытый грунт.

В 2024 году благоприятные дни для посева кабачков на рассаду – это первая половина апреля.

Для посева следует использовать индивидуальные горшки или торфяные стаканчики диаметром не менее 8 см. Наполните емкости легкой, рыхлой и плодородной почвой. В каждый горшок высейте по 2-3 семечка на глубину 2 см.

Рассаду кабачков необходимо выращивать при температуре +20…+25°C. Обеспечьте растениям яркое освещение в течение 12-14 часов в день. Регулярно поливайте рассаду теплой водой, но избегайте переувлажнения почвы.

Высаживать рассаду кабачков в открытый грунт можно после 25-30 дней в стаканчиках, когда минует угроза заморозков. Перед высадкой обязательно закаляйте растения, выносите их на улицу.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить хорошие кабачки, которые будут все лето приносить плоды. Не забывайте также регулярно ухаживать за растениями в течение сезона: поливайте, разрыхляйте почву, подкармливайте и собирайте кабачки вовремя.

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