Когда и как сажать капусту в открытый грунт: что нужно класть в лунку

Рассада капусты. / © pixabay.com

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Капуста – одно из тех растений, которое легко выращивать в условиях открытого грунта. В том числе и потому, что она холодостойкая. Ранние сорта высаживать на грядку нужно в середине-конце апреля, средние сорта – в начале мая, а поздние – до конца мая.

Как правильно высаживать рассаду капусты в открытую почву, читайте в материале ТСН.ua.

Где сажать капусту

Растение лучше сажать на богатой гумусом земле. Хорошо, если в прошлом году на этом участке росли бобовые культуры, огурцы, кабачки или тыквы. Нельзя выращивать капусту на участках, где в прошлом году росли редис, редька, горчица и другие капустные культуры. Ведь у них одинаковые болезни, передающиеся через почву.

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Нужно следить, чтобы капуста не возвращалась на одну и ту же грядку каждый год. Севооборот должен быть три года.

Как сажать капусту

Сажать капусту в открытый грунт лучше в теплый, но пасмурный день. За несколько часов до высадки участок следует обильно полить водой. Вытаскивать рассаду из горшков следует осторожно, лучше брать с комочком земли. Тогда корни меньше повреждаются и приживаемость гораздо быстрее

Копать лунки следует ввиду того, какой сорт капусты будите сажать. Для ранней белокочанной капусты расстояние между растениями должно быть не менее 30 см, а для средней и поздней – 40-45 см.

В лунку можно добавить несколько гранул удобрения и заполнить его водой. Капусту можно высаживать на 1-2 см поглубже, чем она была в питомнике. После того, как вода впитается, в лунке размещают корни рассады и плотно засыпают почвой.

Каждое растение можно закрыть пластиковой бутылкой. Так почва долго будет держать влагу. Кроме того, эта технология оградит растение от ночных заморозков.

Напомним, ранее мы писали о том, как вырастить салат на грядке.