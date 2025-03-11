Когда и как сажать картофель под агроволокно или пленку: посадка культуры в марте

Для получения раннего и богатого урожая картофеля необходимо создать оптимальные условия для его роста. Использование агроволокна или плёнки является эффективным способом достижения этой цели, позволяя не только получить ранний урожай, но и значительно облегчить уход за растениями.

Для ранней посадки рекомендуется выбирать ранние сорта картофеля. Однако можно высаживать и другие сорта, но сроки сбора урожая будут отличаться. За 20-30 дней до посадки необходимо обработать клубни протравителями или фунгицидами и оставить их для проращивания в теплом помещении.

Когда сажать ранний картофель под пленку или агроволокно

Традиционно картофель высаживают в открытый грунт в конце апреля или в мае, но с использованием пленки и агроволокна можно приступить к посадке раньше, когда почва прогреется до +8-10°C. Для ускорения прогрева грунта грядки накрывают черным агроволокном (плотностью от 50 г/м2) или черной пленкой (плотностью от 75-80 мкм), создавая парниковый эффект. Если у вас есть возможность можно установить дуги над грядками и натянуть на них покровный материал. Это создает мини-теплицу, где днем, когда солнце светит, поверхность покрытия нагревается и под ним образуется парниковый эффект. Земля в такой мини-теплице нагревается гораздо сильнее, чем на открытом воздухе. Ночью она отдает тепло медленнее, поэтому дольше остается теплой.

В результате такого укрытия почва прогревается гораздо быстрее обычного. Когда температура почвы утром стабильно держится на уровне +8-10 ° C, можно начинать сажать картофель. В таком случае, в зависимости от погоды, сажать картошку можно будет во второй половине марта или начале апреля.

Особенности использования пленки и агроволокна:

Пленка, создавая сильный парниковый эффект, способствует быстрому прогреванию почвы, что является несомненным преимуществом для тех, кто стремится получить ранний урожай, однако, следует учитывать, что этот материал не пропускает влагу, поэтому, если почва не имеет достаточного запаса влаги, осадки не смогут его пополнить. у.

В отличие от пленки, агроволокно, являясь "дышащим" материалом, пропускает воздух и воду, что позволяет избытку влаги испаряться, а недостаточному количеству – пополняться осадками, однако, следует помнить, что в условиях жаркой погоды почва под агроволокном может пересыхать, хотя, с другой стороны, это можно считать преимуществом, так как это можно считать преимуществом, поскольку.

Как посадить картофель под пленку или агроволокно

Перед посадкой картофель необходимо подготовить. Обычно это делают за 20-30 дней до высадки в грунт. Картофель обрабатывают специальными средствами, чтобы защитить их от болезней и вредителей, а затем оставляют в теплом месте для проращивания.

Для быстрой обработки клубня можно сложить в сетку, погрузить в раствор, дать стечь и разложить в ящики. Также можно обработать клубни распылителем, но тогда часть поверхности может остаться необработанной или придется переворачивать клубни, что неудобно при большом количестве посадочного материала.

Для посадки делают лунки или бороздки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Картофеля размещают ростками вверх и засыпают землей.

Если почва была накрыта пленкой, ее нужно снять перед посадкой. Сажать картофель прямо в прорези пленки нельзя, поскольку она не пропускает влагу и воздух. После посадки грядки можно снова накрыть пленкой на дугах, но в теплые дни ее нужно снимать для проветривания во избежание перегрева и загнивания картофеля.

Агроволокно – это «дышащий» материал, поэтому его можно оставить на грядках во время посадки. Для этого делают крестообразные разрезы и высаживают клубни. Агроволокно помогает сохранять тепло и влагу в почве. Сверху посадки можно накрыть белым агроволокном, пропускающим свет и осадки, а также защищающим от заморозков.

Читайте также: