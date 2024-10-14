Когда и как сажать розы осенью: основные правила, которые нужно соблюдать

Осень – пора не только сбора урожая, но и высадка растений на огороде и в саду, в том числе роз. Высаженные осенью розы перезимуют зиму, акклиматизируют и в следующем году будут готовы к цветению.

Когда осенью сажать розы

Розы нужно сажать за 20-30 дней до первых заморозков, чтобы они успели за это время укорениться в земле. Если посадить растения слишком рано, во время бабьего лета они начнут быстро расти и замерзнуть зимой.

Оптимальная средняя температура для посадки роз осенью – примерно +15° днем и не ниже +5° ночью.

Специалисты считают, что выращиваемые в контейнерах растения можно высаживать в любое время года. Осень остается благоприятным периодом, чтобы стимулировать развитие корневой системы перед весенним ростом. Растения с открытыми корнями можно высаживать только после перехода в состояние покоя, когда у них опадут листья. В состоянии спячки роза морозостойкая, поэтому заморозки вскоре после посадки не навредят ее.

Как советуют опытные огородники, лучшее время посадки розы осенью – с середины сентября по середину ноября.

Преимущества и минусы посадки роз осенью

Осенью легче подготовить почву, в это время земля, скорее всего, будет рыхлой, а не мерзлой или переувлажненной. Такая почва, еще теплая после лета, способствует лучшему росту корней.

Если корни роз укоренятся до зимы, первое июньское цветение наступает раньше и часто будет лучшим, чем у роз высаженных весной.

Как посадить розы осенью

Выберите хорошо освещенный и защищенный от ветра участок желательно с рыхлой, влажной и слабокислой почвой. Если почва плотная, ее перекапывают и смешивают с песком.

Высаживать розы лучше в тёплый и сухой день. Выкапывают ямы глубиной и шириной примерно 50 см. Расстояние между соседними лунками 80 см между парковыми розами и один метр – между плетистыми розами, 50 см между чайными и гибридными сортами.

Лунки хорошо поливают, когда вода впитается, добавляют перегной, ставят саженец и засыпают субстратом для роз или обычной почвой.

Поливают — одно ведро воды под куст.

Особенности ухода после посадки роз осенью

Необходимо знать, что розы, посаженные осенью

Нельзя удобрять. Пересаженное растение внесение удобрений может ослабить, а оно должно быть сильным, чтобы пережить зиму.

Пересаженное растение внесение удобрений может ослабить, а оно должно быть сильным, чтобы пережить зиму. Их обильно мульчируют . Наносите толстый слой мульчи на корни только что посаженной розы, чтобы защитить землю от замерзания. Это даст розам еще немного времени, чтобы укорениться.

. Наносите толстый слой мульчи на корни только что посаженной розы, чтобы защитить землю от замерзания. Это даст розам еще немного времени, чтобы укорениться. Кусты не обрезают. Розы не обрезают после того, как их посадили, потому что морозы могут повредить свежесрезанный куст.

Одна из главных вещей, которую отмечают специалисты, осенью сажают только спящие розы без листьев. Пересадка активных роз или посадка кустов, выращиваемых в питомнике в период активного роста, не подойдут для посадки осенью.

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