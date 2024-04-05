Когда и как сеять лаванду, можно ли вырастить ее из семян: фото

Летом лаванду следует несколько раз пропалывать: сорняки нужно удалять до того, как они сбросят семена.

Лаванда – одно из самых известных ароматических растений. Это многолетнее эфиромасличное и ароматическое растение с серебристыми узкими листочками и соцветиями белой или пурпурно-сиреневой гаммы.

Лаванда культивируется уже более 2500 лет и используется в разных сферах — от религиозных обрядов и косметологии до медицины. Поэтому лаванда в саду – ценное приобретение. А посадить и вырастить ее совсем просто, если знать несколько нюансов.

Какие сорта лаванды существуют и как их отличить друг от друга

Из 30 разновидностей лаванды, растущих в природе, в домашнем садоводстве культивируется лишь несколько, пишет Agro-Market.

Самые распространенные сорта лаванды :

● Узколистная. Вырастает до 1 м высотой и 1 м в ширину, отличается узкими, опущенными вниз листьями. Соцветия розово-фиолетовые, распускаются в июне.

● Зубчатая. Большой кустарник, способный достигать 1,5 в ширину. Соцветия такие же крупные, сине-сиреневого цвета, которые распускаются в начале-середине июля.

● Ряболистая. Листья этой лаванды могут быть обрамлены контрастной каймой или украшены продольными полосами. Куст относительно компактный, растет до 0,7 м в высоту, но очень раскидистый.

● Английский. Это разновидность узколистной лаванды. Белое опушение на стеблях и листьях придает растению сизый оттенок. Может выращиваться как на открытом грунте, так и в горшке, как комнатное растение.

Из 30 разновидностей лаванды, растущих в природе, в домашнем садоводстве культивируется лишь несколько / Фото: pixabay.com

Современные селекционеры также создали немало гибридов, в которых выигрышно сочетаются лучшие признаки разных видов и сортов.

Как правильно подготовить почву для посадки лаванды

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Методы выращивания лаванды не зависят от ее сорта. Все представители этой культуры предпочитают слабощелочные или нейтральные почвы. Одна из ключевых особенностей лаванды – ее нелюбовь к плодородной земле. В природной среде она растет на скалистых склонах, на песчаниках и других бедных почвах. Поэтому, если на участке есть такое каменистое место – лаванде там понравится. Важно, чтобы оно было расположено на солнечном участке: чем больше солнца и тепла, тем лучше. Полутень тоже подойдет, но в этом случае цветение будет не особенно пышным. Близкое залегание грунтовых вод делает выбранное место непригодным. Лаванда не переносит застоя воды и переувлажнения в принципе.

Способы высадки

Лаванда прорастает достаточно долго, поэтому сеять ее нужно как можно раньше – в конце декабря или январе. Семена прорастают плохо, поэтому до посева его нужно стратифицировать как минимум месяц: после замачивания его высаживают в контейнер с влажным песком и на 30 дней оставляют в холодильнике.

Проще вырастить лаванду, приобретя уже готовые саженцы. Их высаживают в открытый грунт в мае, поскольку растение не выдерживает поворотных заморозков и перепадов температур. Перед высадкой рассаду закаляют в течение месяца.

Еще один способ размножения лаванды – черенкование. Черенки нарезают из однолетних побегов, оптимальная длина – 8-10 см. Нижний срез делают наискось под почкой, листья с нижней части убирают. Перед посадкой срезанные ветки держат в растворе "Эпина" или подпудривают нижнюю часть "Корневином".

Черенки высаживают в ящики или индивидуальные стаканчики с легким грунтом в углубление 2-3 см. Для лучшего приживления рекомендуется их накрыть пленкой или стеклом и тщательно поливать – земля должна быть влажной, но не мокрой. Укоренение длится от трех недель до полутора месяцев.

Как правильно посадить саженцы лаванды

Лаванду узколистную или английскую можно выращивать в открытом грунте в любых областях, ведь она адаптирована к достаточно холодным зимам – до -35С. Для посадки необходимо выбрать высокий участок, уровень грунтовых вод не должен превышать отметку 2,5 метра от поверхности, в противном случае растение погибнет от излишней влажности. Также желательно выбирать хорошо освещенные и защищенные от ветра территории.

Землю следует тщательно перекопать, разборонить, измерить величину pH – для этого растения подходит слабощелочная почва, кислуя она не выдерживает. При необходимости рекомендуется произвести раскисление грунта, добавив в него доломитовую муку или известь.

Для посадки выкапывают отдельные лунки. Куст лаванды высокорослых сортов сажают в яму глубиной до 40-50 см, остальные виды можно высаживать в лунки глубиной до 40 см. Углубление корневой шейки не должно превышать 5 см. Между растениями нужно оставить свободное место, поскольку они сильно разрастаются: для высокорослых сортов от 80 см до 1 м, для средних – 50-60 см, для низкорослых – до 40 см. После посадки землю вокруг растения слегка прижимают, формируя чашу от краев лунки к стеблю – так будет удобнее ее поливать.

Как ухаживать за лавандой

Лаванде необходимо обеспечить полноценный уход. Перезимовавшие в саду растения ранней весной следует обрезать до гармоничной кроны. Вырезать следует все больные, сломанные и обмороженные побеги, однако не следует вырезать более 1/3 высоты кроны.

Далее для поддержания декоративности куста его нужно обрезать раз в сезон.

Также весной под кусты лаванды вносят азотные удобрения, можно использовать настой коровяка или куриного помета и раствор селитры, мочевины или гумата натрия. Под каждое взрослое растение выливают не более 5 литров подкормки. Вторую подкормку азотными удобрениями проводят через две недели после первой. Перед цветением под кусты вносят сбалансированное фосфорно-калийное удобрение.

Выращивание лаванды в саду – увлекательное занятие, но растению нужен хороший уход / Фото: pixabay.com

Летом лаванду следует несколько раз пропалывать: сорняки нужно удалять до того, как они сбросят семена. После пропалки можно аккуратно разрыхлить землю, чтобы на поверхности не оставалось затвердевшей корки.

Лаванда любит влажную почву, но частые поливы могут привести к выпреванию корней, поэтому поливать ее следует раз в 10-14 дней, в зависимости от погодных условий. Молодые растения следует увлажнять чаще, чем взрослые.

Этому растению тепло необходимо даже ночью, этого можно достичь минеральной мульчей — щебнем, галькой и т.д. Нагреваясь на солнце днем, эти материалы будут отдавать тепло ночью.

Как обрезать лаванду, чтобы она лучше разветвлялась и цвела

От того, как ухаживать за лавандой, зависит ее красота и цветение. Слишком вытянутые побеги становятся голыми, а весь куст теряет декоративность. Рекомендуется проводить обрезку по меньшей мере раз в год после завершения цветения. Но идеально делать это дважды: первый раз ранней весной, прежде чем растение проснулось, а второй – когда лаванда отцвела.

Правила обрезки просты: укорачивают только молодые, еще не одеревеневшие побеги и не более чем на ⅓ от общей длины. Старые и одревесневшие побеги не трогают – иначе лаванда может сильно замедлиться в росте и даже погибнуть.

Как правильно удобрять лаванду

Лаванда, которая растет несколько лет на одном месте, нуждается в подкормке. Органические удобрения лучше не использовать, а на умеренное количество минеральных она хорошо отреагирует. В период формирования бутонов вносите калий-фосфорные удобрения, а еще лучше – соединения специально разработанные для лаванды. Важно помнить, что у лаванды специфический ареал – она растет на бедных почвах, и избыток подкормки или неправильно подобранные удобрения могут нанести вред.

Как защищать лаванду от вредителей и болезней

Среди болезней и вредителей чаще всего встречается серая гниль и пенница. Растения, пораженные гнилью, нужно удалить с грядки и уничтожить, а почву обработать фунгицидами. Пенницы, хоть и снижают привлекательность лаванды (в случае заражения на ней появляются пенистые образования, похожие на слюну), но на рост и цветение никак не влияют. Их можно смывать просто струей воды из шланга.

Как собирать и хранить лаванду, чтобы остались ее аромат и полезные свойства

Как ароматическое растение лаванда требует соблюдения нескольких правил сбора, чтобы его аромат и целебные свойства сохранились. Прежде всего, не ждите, когда все цветы на соцветии раскроются – достаточно, если полностью расцвела ¼ колоска. В противном случае, во время сушки и хранения цветы будут быстро осыпаться.

Сбор лаванды планируйте на утренние часы, как только высохла роса. Срезайте лаванду так, чтобы ниже соцветия оставалось не менее 5-7 см стебля. Свяжите срезанные цветы в небольшие пучки и подвесьте их в затемненном, хорошо проветриваемом и сухом месте соцветиями вниз. Как вариант – можно разложить лаванду на окне, но следите, чтобы она лежала одним слоем.

Собирать лаванду надо утром, как только высохла роса / Фото: pixabay.com

Чтобы в лаванде сохранилось максимальное количество эфирных масел, нужно проводить ее сбор в сухой период, когда в течение 3-4 дней не было дождей.

И не забывайте, что с одного куста можно срезать не больше трети цветов, в противном случае можно нарушить процессы, направленные на создание запасов на зиму в корнях.

Полностью высушенная лаванда рассыпается, если растереть ее между пальцами, а цветы легко отделяются от стебля. Хранить цветы можно в льняных или хлопчатобумажных мешочках, в бумажных пакетах или в герметично закрывающихся банках. Важно, чтобы лаванда была изолирована от влаги и пыли.

Легенды о лаванде

В одной из легенд о лаванде говорится, что изгнанным из рая Адаму и Еве Бог подарил полезные травы, чтобы облегчить им тяжесть земной жизни, среди них была лаванда – для успокоения души.

О невероятной красоте лаванды поэты сочиняют стихи, а композиторы кладут их на музыку / Фото: pixabay.com

Существует и другая легенда: когда лаванда была убрана из райского сада, она потеряла свой аромат. И однажды Дева Мария повесила сушить белье младенца Иисуса на куст лаванды. А когда Мария внесла сухое белье в дом, оно было пропитано прекрасным ароматом. Из-за наполнения Святым Духом в лаванду вернулся аромат!

Интересный факт

Ученые установили, что, применяя лавандовое масло в качестве ароматизатора воздуха в магазинах, увеличивается продажа товаров, поскольку неповторимый аромат лаванды благотворно действует на психическое состояние человека, ему хочется подольше быть в этом помещении, у человека улучшается настроение и он стремится сделать что-то приятное – осуществляет покупку.

Также с помощью лавандового эфирного масла, в качестве ароматизатора воздуха в производственных помещениях, некоторые фирмы добились повышения производительности труда и качества выполняемых операций, значительного сокращения вирусных болезней.

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