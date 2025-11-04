- Дата публикации
Когда и как сеять петрушку на зиму: советы для хорошего урожая
Для посева петрушки под зиму лучше всего подходят морозостойкие сорта. Грядку следует размещать на солнечном месте, где вода не застаивается.
Рекомендуют сеять петрушку как можно позже, ориентируясь не на календарь, а на погодные условия. Когда начнутся ночные заморозки и температура по ночам снижается до -2 -3°С, а земля покрывается корочкой, самое время для посева.
Лучше сажать петрушку на участке, где раньше выращивались лук, картофель, помидоры или капуста. Важно выбрать место, которое зимой покрывается снегом, но в то же время является солнечным и высоким. Для подкормки грядки используют перегной.
Петрушку сажают следующим способом:
создают борозды глубиной около 3 см
в них высевают семена, отбирая самые большие зерна и сея вдвое больше обычной нормы, поскольку не все прорастет
часто на пакетиках с семенами указано, что они пригодны для подзимнего посева, — выбирайте именно его
грядки засыпают смесью земли, песка и торфа
замачивание семян перед посевом и полив грядок не требуется, так как это может привести к преждевременному прорастанию и гибели семян. Также не рекомендуют накрывать грядки
