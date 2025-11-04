ТСН в социальных сетях

84
1 мин

Когда и как сеять петрушку на зиму: советы для хорошего урожая

Для посева петрушки под зиму лучше всего подходят морозостойкие сорта. Грядку следует размещать на солнечном месте, где вода не застаивается.

Вера Хмельницкая
Петрушка

Петрушка / © unsplash.com

Рекомендуют сеять петрушку как можно позже, ориентируясь не на календарь, а на погодные условия. Когда начнутся ночные заморозки и температура по ночам снижается до -2 -3°С, а земля покрывается корочкой, самое время для посева.

Лучше сажать петрушку на участке, где раньше выращивались лук, картофель, помидоры или капуста. Важно выбрать место, которое зимой покрывается снегом, но в то же время является солнечным и высоким. Для подкормки грядки используют перегной.

Петрушку сажают следующим способом:

  • создают борозды глубиной около 3 см

  • в них высевают семена, отбирая самые большие зерна и сея вдвое больше обычной нормы, поскольку не все прорастет

  • часто на пакетиках с семенами указано, что они пригодны для подзимнего посева, — выбирайте именно его

  • грядки засыпают смесью земли, песка и торфа

  • замачивание семян перед посевом и полив грядок не требуется, так как это может привести к преждевременному прорастанию и гибели семян. Также не рекомендуют накрывать грядки

Раньше мы писали о том, когда лучше сажать чеснок и лук в ноябре. Больше об этом читайте в новости.

