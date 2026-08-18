Когда и как собирать картофель в августе: советы и лунный календарь

Когда собирать картошку

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Конец лета традиционно приносит хлопоты по уборке урожая, среди которого главное место занимает картофель. Пока ранние и среднеспелые сорта уже созревают, поздние разновидности продолжают расти.

Опытные хозяева при планировании работ смотрят не только на состояние ботвы, но и на лунный календарь, который советует заниматься выкапыванием корнеплодов на нисходящей Луне.

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Благоприятные дни по лунному календарю для сбора картофеля

Во второй половине августа 2026 года Луна сначала будет расти — 20 августа наступит первая четверть, а 28 августа украинцы встретят полнолуние. Только после этого начнется нисходящая фаза, поэтому сторонникам месячного цикла для основного уборки урожая следует выделить 29, 30 и 31 августа. Впрочем, специалисты призывают не делать из этого догмы, поскольку научных доказательств прямого влияния фаз Луны на качество картофеля нет, а затягивать с выкапыванием спелых клубней из-за ожиданий дать не стоит.

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Что делать до конца месяца

Если грядки еще не готовы к сбору, текущее время до конца августа идеально подходит для плановой подготовки.

До 27 августа внимательно следите за состоянием растений и периодически контролируйте степень зрелости клубней, выкапывая для проверки по одному кусту. Также следует заранее обустроить затененное и хорошо проветриваемое помещение, где урожай будет проходить сушку перед закладкой в погреб. Самое же полнолуние 28 августа лучше посвятить другим делам, ведь этот день по народным поверьям не подходит для сбора корнеплодов. А вот с 29 числа уже можно смело браться за лопаты.

Когда погода важнее календаря

Но главным ориентиром для уборки картофеля всегда остается погода и состояние самого сорта. Если картофель полностью созрел, а синоптики предупреждают о затяжных дождях, урожай следует собирать немедленно. Длительное пребывание в переувлажненной почве после обильных осадков значительно усложняет работу и портит качество овощей. Земля налипает на клубни, они хуже сохнут и быстрее гниют. Поэтому самыми лучшими условиями для выкапывания остаются сухие солнечные дни.

Как определить, что пора собирать картофель

Понять, что пора собирать урожай, помогут простые признаки:

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массовое пожелтение и высыхание ботвы;

достижение клубнями размеров, типичных для вашего сорта;

плотная кожура, которая не травмируется от легкого трения пальцами;

легкое отделение картофелины от корневой системы.

Если кожица еще слишком нежная и шелушащаяся, растению следует дать постоять еще несколько дней.

Собранный картофель нельзя отправлять на длительное хранение прямо с поля. Сначала весь урожай тщательно просушивают в тени с хорошей циркуляцией воздуха.

Следующим шагом является обязательная сортировка. Здоровые и невредимые клубни закладывают в хранилище на зиму, в то время как изрезанные, дрожащие или поврежденные экземпляры откладывают для первоочередного употребления в пищу.

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