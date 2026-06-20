Когда и как собирать клубнику, чтобы ягоды были максимально сладкими: главное правило

Клубника / © unsplash.com

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Сезон клубники считается одним из самых долгожданных в начале лета. Однако даже самый лучший сорт не раскроет свой вкус в полной мере, если собрать ягоды слишком рано. Специалисты отмечают: для максимальной сладости клубника должна полностью созреть на растении.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Сроки созревания клубники зависят от климата и условий выращивания. После цветения ягоды сначала остаются светло-зелёными, а затем приобретают красный цвет. Садоводы советуют собирать урожай только тогда, когда плоды полностью и равномерно покраснеют.

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Специалисты отмечают, что максимальную сладость, насыщенный вкус и хорошую текстуру клубника приобретает именно после полного созревания. В то же время затягивать со сбором тоже не стоит: хотя более темные ягоды часто слаще, они быстрее размягчаются, а перезрелые плоды могут начать портиться или покрываться плесенью.

Эксперты отмечают, что клубника не дозревает после сбора. Поэтому ягоды, собранные раньше срока, не станут слаще во время хранения. Именно поэтому рекомендуется дождаться, пока плоды полностью созреют прямо на грядке.

Срок плодоношения зависит и от сорта. Так, июньские сорта обычно дают основной урожай в конце весны или в начале лета в течение двух-трех недель. Вечноплодные сорта плодоносят двумя волнами — весной и осенью, хотя ягод на них обычно меньше. Зато сорта с нейтральным световым днем могут формировать урожай в течение всего сезона.

Сбор клубники лучше всего проводить вручную. Для этого плодоножку осторожно отщипывают или отламывают на расстоянии нескольких сантиметров от ягоды. Не рекомендуется тянуть ягоды или сдавливать их, так как нежная мякоть легко повреждается.

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Во время сбора урожая ягоды следует укладывать в тару как можно осторожнее. Клубника быстро мнётся, поэтому небрежное обращение может сократить срок её хранения и ухудшить внешний вид.

После сбора плоды желательно сразу перенести в прохладное место и положить в холодильник. Полностью созревшая клубника остается свежей всего несколько дней, а при комнатной температуре портится ещё быстрее.

Если ягоды нужно сохранить надолго, их можно заморозить. Перед этим клубнику моют, удаляют плодоножки и, при необходимости, разрезают. Сначала ягоды подзамораживают на противне, а затем пересыпают в контейнеры или пакеты для дальнейшего хранения в морозильной камере.

Напомним, чтобы клубника дольше оставалась свежей, не мойте её перед хранением, не удаляйте плодоножки заранее и храните ягоды в холодильнике в неглубоком контейнере с бумажным полотенцем

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